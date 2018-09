Auto tampona un mezzo pesante in autostrada | vigili del fuoco estraggono i feriti dalle

Autostrada del Brennero - maxi tamponamento : 10 feriti lievi : ... maxi tamponamento: 10 feriti lievi BOLZANO E' di dieci feriti, tutti lievi, il bilancio di un incidente stradale, [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, ...

Maxi tamponamento in galleria al Brennero : carambola tra 4 Auto - coinvolte 14 persone - anche bimbi : Ci sono una decina di feriti, tutti fortunatamente in modo non grave. Sono intervenute diverse ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Un'Auto a guida Autonoma di Apple tamponata da una Nissan Leaf - : La Mela ha in precedenza avuto contatti con varie aziende del mondo automobilistico, incluse Magna Steyr , la Foxconn delle auto, e BMW, oltre ad aver registrato diversi brevetti legati alla guida ...

Crollano calcinacci dal viadotto dell’Autostrada Messina-Catania : “Auto sfiorate - alcune hanno sbandato e tamponato” : “Crollano calcinacci di grosse dimensioni dal viadotto autostradale numero 15 sulla A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto, e che attraversa la rete autostradale circa 500 metri prima dell’uscita per Giarre, in provincia di Catania“: lo denuncia il Codacons, che annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania. “Diversi testimoni raccontano come siano crollati dei calcinacci di grossa ...

Ubriaco - devasta il parcheggio di Pozzuoli e tampona e accoltella un Automobilista : Ubriaco al volante dopo un ferragosto di bagordi, un 35enne di Pianura già noto alle forze dell'ordine ha travolto la sbarra d'ingresso del parcheggio multipiano nel tentativo di uscire dalla corsia ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - ecco come il governo tampona Autostrade - Atlantia - dei Benetton : Il titolo Atlantia casca in Borsa, il governo chiede le dimissioni dei vertici del gruppo Autostrade, i Benetton borbottano sui manager della concessionaria e studi della stessa società svelano alcuni ...

Tamponamento a catena sulla Pontina : 6 Auto coinvolte - diversi feriti : Tamponamento a catena al km 13+700 direzione sud altezza Spinaceto su via Pontina. Ben 6 veicoli coinvolti. Pontina bloccata fino a poco fa ora si circola solo sulla corsia di marcia normale. Code ...

Bologna - il camionista tamponato dall'Autocisterna : 'L'ho vista arrivare e ho dato l'allarme' : 'Macinando migliaia di chilometri al giorno mi sono imbattuto in centinaia di incidenti. Ma mai avrei pensato di potermi trovare in una situazione del genere. Ancora non riesco a credere di essere ...

Altri guai per Fini : la Tulliani tampona un'Auto : Altri guai per Gianfranco Fini, recentemente rinviato a processo per riciclaggio. guai ben più piccoli quelli raccontati dal settimanale Oggi in edicola domani e che vedono Elisabetta Tulliani coinvolta in un piccolo incidente stradale. La compagna dell'ex leader di Alleanza Nazionale ha infatti tamponato con la sua Mercedes un'altra auto a Sabaudia. Le foto mostrano l'ex presidente della Camera in maglietta gialla, pantaloncini arancioni fluo ...

Antonio Verdicchio - il camionista tamponato dall'Autocisterna. Un video per ringraziare : «Il lupo è ferito ma non è morto» : Antonio Verdicchio, 45 anni, è il camionista alla guida del mezzo che è stato tamponato dall'autocisterna contenente Gpl che ha poi preso fuoco provocando l'esplosion sul...

Bologna - le immagini dell’esplosione dalle telecamere in Autostrada : il tamponamento - poi lo scoppio : È stata l’autocisterna a tamponare il mezzo che la precedeva a provocare l’incendio che ha provocato la violenta esplosione in A14 a Borgo Panigale. A far luce su quanto successo, il video diffuso dalla Polizia di Stato che registra la dinamica dell’incidente. L’autista dell’autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso e ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. I due mezzi si ...