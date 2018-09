Auto d' epoca in Provincia di Ragusa | ecco il programma

Affari a 4 Ruote : su DMAX la versione italiana del programma sulle Auto d’epoca : Affari a 4 Ruote Italia (Barbara Ledda per Photomovie) Gli esperti di auto d’epoca già conoscono il format in onda da anni sui canali Discovery di tutto il mondo. Da stasera alle 21.25, però, è in arrivo su DMAX canale 52, la versione tricolore di Affari a 4 Ruote. Comprare auto d’epoca, restaurarle e poi rivenderle per trarne guadagno è un’arte, oltre che una passione. In Italia tra i più forti ci sono loro, i protagonisti di Affari a 4 Ruote ...

Affari a 4 Ruote Italia - Salvatore Nobili (Donald) a TvBlog : "Io sarò il boss. Le Auto d'epoca sono una passione - le macchine di oggi so' tutte uguali!" : A partire da giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21:25, su DMAX, andrà in onda la prima edizione Italiana di Affari a 4 Ruote.Salvatore Nobili, soprannominato Donald (per la somiglianza fisica con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump), è il boss di Affari a 4 Ruote Italia, colui che fiuta l'affare e che individua le macchine giuste da comprare e da rimetterle a nuovo per poi rivenderle.prosegui la letturaAffari a 4 Ruote Italia, ...

Auto d'epoca : Ferrari venduta per 48 milioni dollari - è record

Auto d'epoca a Ragusa : da ogni parte d'Italia : Torna l’Autogiro della provincia di Ragusa, dal 7 settembre al via la XXIII edizione. Numerosi i partecipanti che hanno già fornito l’adesione

Sabato 11 agosto al via a Ostia 'Motori Expo' : Auto d'epoca in mostra - : ... è in gravi condizioni 7 agosto 2018 Roma, detenuti in strada per riparare buche e rifare strisce 7 agosto 2018 Vaccini, Barillari , M5s, shock: 'Chi ha deciso che la scienza è più importante della ...

“Classic Days” - CA Heritage partecipa a uno tra i più grandi eventi dedicati alle Auto d’epoca in Germania : Dal 3 al 5 agosto a rappresentare il legame tra passato e presente ai “Classic Days” due vetture appartenenti alla collezione del Museo Storico Alfa Romeo di Arese – La Macchina del Tempo e un esemplare dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Dal 3 al 5 agosto si svolgerà in Germania l’evento annuale “Classic Days”, dedicato alle vetture del passato e ospitato presso il castello medievale Schloss ...

Sergio Marchionne - Le Auto che hanno scandito la sua epoca : Ne ha deliberate moltissime, di auto, Sergio Marchionne nei 14 intensi anni della sua gestione di Fiat prima e di FCA poi. Ma alcune rappresentano più di altre dei capisaldi, dei punti di svolta, delle scelte per raggiungere degli obiettivi, a volte centrati, a volte no, ma comunque indicativi di una visione. Le abbiamo raccolte in questa galleria.

Presentata la 35° edizione di Auto e Moto d’Epoca : Tutto esaurito per la 35° edizione di Auto e Moto d’Epoca, in programma a Padova dal 25 al 28 ottobre, il più importante appuntamento in Europa per gli amanti delle classiche. Il respiro internazionale si vede subito dalla provenienza e qualità degli espositori. Torna la londinese Vintage&Prestige, con le Rolls Royce e Bentley degli anni […] L'articolo Presentata la 35° edizione di Auto e Moto d’Epoca sembra essere il ...

Iniziativa benefica a Scoglitti : 70 Auto d'epoca : Settanta auto d'epoca si sono radunate, domenica scorsa, a Scoglitti, frazione di Vittoria, per l'Iniziativa benefica Heart on the road.

Dall'arte all'Auto d'epoca - un algoritmo consiglia investimenti per tutte le tasche : Kellify sfrutta algoritmi e machine learning per selezionare gli investimenti migliori. Si è partiti dalle scommesse sportive per arrivare alle opere d'arte

Dall’arte all’Auto d’epoca - un algoritmo consiglia investimenti per tutte le tasche : Una startup punta a rendere democratici gli investimenti in opere d’arte (Pixabay) C’è un algoritmo che può aiutarci a capire la bontà di un investimento, tenendoci lontano dalle bufale. Kellify è una startup italiana a vocazione internazionale che ha appena festeggiato il suo primo anno di vita. Punta a rivoluzionare il mondo degli investimenti con l’intelligenza artificiale. Permette di investire in oggetti di valore, per ...

Auto e Moto d'Epoca di Padova - la passione non va in vacanza" : Non solo quindi nei 4 giorni in cui si svolge AME, ma anche durante l'anno, con una serie di eventi legati al mondo dell'Auto in una città che è bellezza, arte, enogastronomia, benessere'. Così Mario ...

Padovafiere : al via dal 25 ottobre Auto e Moto d’Epoca con tutto esaurito : Padova, 23 lug. (AdnKronos) – tutto esaurito per la 35° edizione di Auto e Moto d’Epoca di Padova, più importante mercato Classic in Europa. Una fiera importante per la città e il territorio, un evento che ogni anno cresce nel numero di visitatori e partecipanti, soprattutto internazionali, con una ricaduta turistica ed economica di grande portata. Oltre 5000 le vetture storiche in vendita, più di 1600 gli espositori, con una ...