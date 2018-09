Australia | per studio o lavoro è meta di 12mila italiani | apre infopoint a Milano

Australia : arriva l'esordio da calciatore professionista per Bolt : arriva l'esordio da calciatore professionista per Usain Bolt, l'atleta più veloce del Mondo. 'Guardate un po' chi ha fatto il suo esordio da calciatore professionista? Congratulazioni, Usain Bolt' . Il primatista mondiale dei 100 e 200 ha giocato la sua prima partita vera, entrando in ...

Australia - ogni anno 12.523 italiani partono per studio e lavoro : Roma, 31 ago., askanews, - L'Australia continua ad essere una meta molto amata dagli italiani. Tanto è vero che nell'ultimo anno 12.523 italiani hanno richiesto un visto di studio e lavoro down under. ...

Cambogia : regista Australiano condannato a sei anni di reclusione per spionaggio : ... ed era stato arrestato nel giugno dello scorso anno per aver fatto volare un drone in occasione di una manifestazione politica. L'uomo si trova agli arresti da allora, ma la sentenza di colpevolezza ...

Australia - enorme “palla di fuoco” illumina il cielo di Perth : le case tremano per i boom sonici [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Sci alpino - sesto posto per Razzoli nello slalom maschile dell’Australian&New Zealand Cup : Razzoli sesto nel secondo slalom maschile dell’Australian&New Zealand Cup, la vittoria va ancora a Zampa Si conclude con un sesto posto la due giorni di gare di Giuliano Razzoli valevole per l’Australian&New Zealand Cup. Il campione olimpico di Vancouver 2010 ha concluso lo slalom maschile di Coronet Peak (Nzl) con un ritardo di 1″56 dal vincitore slovacco Adam Zampa, che ha realizzato il tempo totale di ...

Australia - primo sbarco dal 2014 : migranti dispersi in una zona invasa da coccodrilli : L'Australia infatti, attraverso questa dura linea politica, intercetta navi cariche di migranti e di rifugiati, e poi li costringe a vivere in condizioni di prigionia nelle due isole del Pacifico, ...

Migranti dispersi "in una zona infestata da coccodrilli" : in Australia primo sbarco dal 2014 : Dopo il naufragio del peschereccio nel Queensland, le persone a bordo hanno cercato di fuggire in una foresta di mangrovie...

In Australia primo sbarco di migranti dal 2014 : profughi dispersi in una zona infestata da coccodrilli : Le autorità sono alla ricerca delle persone a bordo di un peschereccio naufragato sulla costa del Queensland. Il ministro dell'Interno: "Lavoriamo per rimpatriarli"

F1 - Ricciardo out a Spa : il Gp del Belgio è un disastro per l’Australiano : Daniel Ricciardo si ritira dal Gp del Belgio, il pilota australiano della Red Bull incappa in una gara sfortunata dopo la firma del contratto con Renault Durante le vacanze estive della Formula Uno, a sorpresa, la Renault ha annunciato la firma con Daniel Ricciardo. Il pilota australiano, dopo i dissidi con la Red Bull, ha deciso di cambiare team e di dare inizio ad una nuova avventura. Il primo Gran Premio, che vede Ricciardo consapevole ...

I motivi per cui l'Australia non vuole in casa i colossi cinesi del 5g : l'Australia chiude la porta del 5G a Huawei e Zte. Canberra ha vietato ai due colossi cinesi della telecomunicazione di fornire tecnologia per la rete di quinta generazione agli operatori di telefonia ...

«No way» - il video ideato dall’Australia per scoraggiare gli arrivi dei migranti : Il video «no way» ideato per scoraggiare gli arrivi dei clandestini. Il ministro Salvini ha citato questo sistema come possibile alternativa anche per l’Europa

Diciotti - Salvini : "Fico ha tanto tempo per parlare. Sui migranti l'obiettivo è il No Way Australiano" : 14.10 - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi ha detto che il modello per la non accoglienza dei migranti che predilige e il No Way australiano. Ma che cos'è? Di cosa si tratta? La stretta sui migranti in Australia comincia nel 2013 con il "Sovereign Borders" - ai tempi del governo Abbott - che si è tradotto nel respingimento e nella deportazione nei paesi d’origine dei migranti arrivati illegalmente via mare in territorio australiano, ...

Cosa è il 'no way' - il modello Australiano per i migranti che vuole Salvini : In Australia sono passati quattro anni da quando l'ultimo barcone con immigrati illegali è arrivato sulle coste. Dal 2014 il governo dei Liberali di Tony Abbott e a seguire quello di Malcolm Turnbull ...