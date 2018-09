Auditorium Parco della Musica di Roma | riapertura tra rassegne e concerti

Il 3 settembre riapre l’Auditorium Parco della Musica - in arrivo concerti - spettacoli - festival : IN arrivo A settembre JAMMIN’, UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA, ROMAEUROPA, INEDITO D’AUTORE, I MITI della CANZONE, TASTE OF ROMA IL 13 settembre DAVID CROSBY CHIUDE IL ROMA SUMMER FEST E APRE UNA STAGIONE DI GRANDI concerti CON BEN HARPER, THE MusicaL BOX, MORCHEEBA, TRIBALISTAS, MALIKA AYANE, EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, NICOLA PIOVANI, GIOVANNI ALLEVI, MARIO BIONDI Il 3 settembre riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 ...

Tribalistas live l'11 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma : Tribalistas, il trio brasiliano composto da Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes per la prima volta in Tour in tutto il mondo Il trio brasiliano acclamato in tutto il mondo Tribalistas intraprende per la prima volta un tour che toccherà America e Europa. E presenterà il nuovo progetto discografico. Giovedì 8 novembre a Milano , Teatro degli Arcimboldi. E l' 11 ...

Roma : Jethro Tull - il 19 luglio all’Auditorium Parco della Musica : Roma – Un tour mondiale per celebrare l’anniversario d’oro dei Jethro Tull. Ian Anderson presenterà al pubblico il meglio della leggendaria carriera del gruppo che ha fatto la storia del rock progressive, e si esibirà a Roma giovedì 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Le altre date in Italia sono Molfetta il 17 luglio, Porto Recanati il 18 luglio, Cagliari il 21 luglio, Milano il 23 luglio e Firenze il 24 luglio. I ...

