Attentato Amsterdam | polizia | “Afghano arrestato ha agito per terrorismo” Le vittime

(Di sabato 1 settembre 2018) L’afghanoieri dallaper aver accoltellato due persone alla stazione dihaper “per terrorismo” come riferiscono le autorità olandesi. I due passanti accoltellati alla stazione centrale sono cittadini statunitensi come ha reso noto l’ambasciatore americano, Pete Hoekstra, sottolineando di essere “in contatto con loro e le loro famiglie”. Laaveva ferito a colpi d’arma da fuoco l’assalitore, un 19enne con permesso di residenza tedesco, che ha assalito con una lama le due persone. “Stiamo seriamente prendendo in considerazione che il movente sia stato terroristico”, ha dichiarato un portavoce delladi, Frans Zuiderhoek. L’uomo è ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita, colpito alla parte bassa del corpo dagli spari. Laolandese è in contatto con i colleghi tedeschi.Il ...