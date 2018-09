Atletica – Campionati italiani 10km di corsa su strada | i titoli a Dossena e Salami

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne ...

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne azzurra qualche minuto d'attesa in pedana: il suo lancio inizialmente sembrava fosse nullo, come lo era stato il primo.

Atletica – Campionati Europei di Berlino - tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto : Kevin Ojiaku sogna una medaglia nella finale del salto in lungo, nel pomeriggio in pedana Vallortigara, Trost e Rossit nell’alto mercoledì 8 agosto, l’Italia sarà in finale agli Europei di Berlino nel salto in lungo con Kevin Ojiaku (alle 19.40), qualificato con la quarta misura (7,90). Seconda e conclusiva giornata per i decatleti: Simone Cairoli sarà impegnato nei 110hs (alle 9.35), nel disco (10.20), nell’asta (12.15), nel ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino : è il giorno di Filippo Tortu - tutti gli azzurri in gara oggi : Lo sprinter azzurro va a caccia insieme a Jacobs e Cattaneo di un posto nella finale dei 100 metri, in programma stasera alle 21.50 Nel pomeriggio tocca a Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Federico Cattaneo: semifinali dei 100 dalle 19.30, alla ricerca della finale che si correrà poco più di due ore dopo, alle 21.50. Il primatista nazionale, in quarta corsia, troverà alla sua destra il britannico Chijindu Ujah. Jacobs, a sua volta in quarta ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Chiappinelli e Abdelwahed staccano il pass per la finale dei 3000 siepi : Ottime le prestazioni degli azzurri a Berlino, Chiappinelli e Abdelwahed si qualificano per la finale dei 3000 siepi Nella seconda giornata dei Campionati Europei di Berlino due azzurri si qualificano per la finale dei 3000 siepi: Yohanes Chiappinelli con una gara tutta all’attacco e il miglior tempo assoluto (8:28.41), e Ahmed Abdelwahed con il quinto crono tra i partecipanti (8:28.80). Il primatista italiano Matteo Galvan supera di ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Kevin Ojiaku centra la finale nel salto in lungo : Ottima prestazione nel lungo di Kevin Ojuaku, primo azzurro a conquistare una finale ai Campionati Europei di Berlino Cinque azzurri su otto promossi nella giornata inaugurale ai Campionati Europei di Berlino, con Kevin Ojiaku che è il primo atleta italiano a conquistare la finale in questa edizione. Sulla pedana del lungo il 29enne piemontese si migliora in ogni salto e chiude a 7,90 (+0.3) per il quarto posto nella qualificazione. ...

Atletica - comunicato l’elenco degli azzurri convocati per i Campionati Europei di Berlino : Sono ottantanove gli atleti che comporranno la formazione azzurra in occasione di Campionati Europei di Berlino Il Direttore tecnico delle Squadre nazionali assolute, Elio Locatelli, ha comunicato l’elenco dei convocati alla XXIV edizione dei Campionati Europei, in programma a Berlino (GER) dal 6 al 12 agosto. Vestiranno l’azzurro complessivamente 89 atleti (49 uomini e 40 donne), con i maschi destinati però ad aumentare di ...

Atletica – Campionati Mondiali under 20 - l’Italia va a 400 : in quattro sotto i 46” : Non era mai accaduto nella stessa stagione. Con il 45.84 di Tampere Edoardo Scotti si aggiunge a Davide Re, Matteo Galvan e Daniele Corsa. Tre primati italiani in sei giorni: Benati under 18, Vandi e il lodigiano tra gli under 20 l’Italia del 2018 va a quattrocento. Il 45.84 di “Edo” Scotti ai Campionati Mondiali under 20 di Tampere è soltanto la perla più recente di una stagione che sta evidenziando euforia e vitalità nel giro di pista. ...

Atletica - campionati italiani master ad Arezzo : Lingua spedisce il martello a 72 - 09 : Nella città toscana, aperta la rassegna nazionale su pista dedicata agli over 35: il lanciatore azzurro Marco Lingua spedisce il martello a 72,09 Una presenza d’eccezione nella giornata inaugurale dei campionati italiani master ad Arezzo. Sulla pedana del martello si mette alla prova Marco Lingua, il martellista azzurro che ha scelto di esserci anche in questa manifestazione dedicata agli over 35. Per il vulcanico piemontese, 40 anni ...

Atletica – Campionati Mondiali under 20 - ufficializzati i convocati per la rassegna di Tampere : E’ stata ufficializzata la lista dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 di Tampere Il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 in programma a Tampere, in Finlandia, da martedì 10 a domenica 15 luglio. L’Italia Team si presenterà alla 17esima edizione della rassegna iridata con 26 ragazzi e 26 ragazze, per un totale ...