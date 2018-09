Asus ROG Phone ha personalità tra gli smartphone da gaming video anteprima

GeForce RTX 2080 e 2080 Ti : le schede grafiche gaming Asus ROG Strix - Turbo e Dual : Cernusco sul Naviglio, 21 Agosto 2018 — ASUS ha annunciato oggi le schede video ROG (Republic of Gamers) Strix, ASUS Dual e ASUS Turbo con le nuove GPU NVIDIA GeForce® RTX 2080 e RTX 2080 Ti. Questi prodotti integrano memorie GDDR6 ad alta velocità e la tecnologia VirtualLink per la connessione rapida con singolo cavo dei visori VR di prossima generazione. Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX rivoluzionano realismo e qualità della grafica, definendo ...

Asus ROG Strix Fusion 500 : come farvi invidiare dai vostri amici : Si può essere invidiosi di un paio di cuffie da gaming? Sì se siete i possessori delle ASUS ROG Strix Fusion 500: un nome lungo ma che racchiude al suo interno qualità e design per un prodotto orientato principalmente a chi trascorre molto tempo alle prese con i videogames. Confezione Partiamo subito dalla bellissima confezione di vendita: uno scatolo dotato di un taglio diagonale dove le due metà si aprono come se fossero le ante di un armadio ...

Asus ROG Phone con 4 GB e 6 GB di RAM avvistato al TENAA : ASUS ROG Phone è stato appena avvistato al TENAA in due inedite varianti, presumibilmente più economiche, con rispettivamente 4 GB e 6 GB di RAM. L'articolo ASUS ROG Phone con 4 GB e 6 GB di RAM avvistato al TENAA proviene da TuttoAndroid.

Nvidia GeForce RTX 2080 e 2080 Ti : Asus annuncia le versioni ROG Strix - Turbo e Dual : ASUS ha annunciato oggi le schede video ROG (Republic of Gamers) Strix, ASUS Dual e ASUS Turbo con le nuove GPU Nvidia GeForce RTX 2080 e RTX 2080 Ti. Questi prodotti integrano memorie GDDR6 ad alta velocità e la tecnologia VirtualLink per la connessione rapida con singolo cavo dei visori VR di prossima generazione. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Le nuove GPU Nvidia GeForce RTX rivoluzionano realismo e qualità della grafica, definendo ...

Asus ROG Maximus X Hero - recensione : Con l'arrivo dei processori Intel di ottava generazione, nome in codice Cofee Lake, sono arrivate inevitabilmente le nuove proposte dei produttori di schede madri. ASUS ci ha proposto di valutare tramite una recensione completa la sua ROG Maximus X Hero. Si tratta di un prodotto della divisione Republic of Gamers, quindi di fatto un prodotto dedicato agli enthusiast gamer, ma leggermente inferiore rispetto ad altri modelli top.I processori di ...

Asus ROG Zephyrus - GX501GI - : Coffee Lake - GeForce GTX 1080 e 144Hz da 3049' : Le dimensioni compatte lo rendono al momento il notebook più sottile al mondo con processore Intel Core i7 di ottava generazione e GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 , Max-Q, , un'eccellente combinazione ...

Recensione Asus ROG Strix XG32VQ : 32? di puro gaming! : Annunciato a inizio 2018, l’Asus Rog Strix XG32VQ è un monitor pensato per i videogiocatori e perfetto per gli ambiti di utilizzo più disparati. Monitor 4K: i migliori da comprareSpesso sottovalutato, uno schermo di qualità può fare la differenza nelle lunghe sedute al PC. Siete pronti a scoprire i migliori modelli attualmente disponibili?ShoppingGuida Acquisto Confezione La confezione del monitor realizzato da Asus si presenta in ...

Asus presenta la versione aggiornata del ROG Zephyrus : il notebook da gaming più sottile al mondo : È con un comunicato stampa ufficiale che oggi ASUS, Republic of Gamers, ha annunciato il ritorno sul mercato del notebook da gaming Zephyrus (GX501GI), in una versione aggiornata che abbina un design tagliente alle altissime prestazioni di un PC portatile assemblato specificatamente per fornire il meglio ai giocatori più amboiziosi.Il ROG Zephyrus GX501GI è il notebook da gaming più sottile al mondo aggiornato con processori Intel Core i7 di ...

Asus ROG : aggiornato il notebook gaming Zephyrus (GX501GI) : Cernusco sul Naviglio, 16 luglio 2018. ASUS ROG, Republic of Gamers, annuncia la disponibilità sul mercato italiano del nuovo notebook gaming Zephyrus (GX501GI), con processori di Intel® Core i7 di ottava generazione e scheda video NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (Max-Q). Il display IPS con un pannello da 144HZ, assicura un tempo di risposta di 3 ms gray-to-gray (GTG), una superba riproduzione dei colori con copertura del 100% della gamma cromatica ...

Asus ROG Strix XG32VQ - recensione : I monitor curvi si sono creati una solida nicchia nell'attuale mercato dei display per gamer. Nel corso degli ultimi anni c'è stata una vera e propria esplosione del mercato di questa tipologia di prodotti, grazie alle ottime performance ed alla maggiore immersività sono sempre di più gli utenti che scelgono di acquistare questo tipo di monitor. Un display curvo è l'ideale per il gaming e per la fruizione di contenuti multimediali anche se forse ...