Arrestata l' eroina dei migranti | accusata di aiutare gli scafisti

ilgiornale

: Ternana di mezza età spaccia eroina a Roma: arrestata - Umbria24 : Ternana di mezza età spaccia eroina a Roma: arrestata - Domenic89215160 : Casal di Principe, eroina e marijuana in casa: arrestata nigeriana - - PupiaTv : Casal di Principe, eroina e marijuana in casa: arrestata nigeriana -

(Di sabato 1 settembre 2018) L"hanno arestata mentre si stava imbarcando per tornare in Germania, dove a giorni avrebbe iniziato a frequentare il Bard College di Berlino. Era andata a Lesbo ad, lei che profuga lo è stata (e lo è). La storia di Sarah Mardini e sua sorella Yusra aveva fatto parlare il mondo: quando il loro barcone andò in avaria,era il 2015, si gettarono entrambe in acqua e a nuoto trascinarono una ventina diin salvo.Sono entrambe nuotatrici, le due sorelle siriane. Yusra ha continuato a farlo anche una volta ottenuta la protezione internazionale in Germania ed è stata anche ambasciatrice dell'Unhcr oltre che membro della squadra olimpionica di rifugiati a Rio 2016. Sarah, invece, si è dedicata spesso ai. Fino al 21 agosto, quando la polizia greca le ha messo le manette ai polsi.Le accuse sono durissime: spionaggio, traffico di esseri umani e riciclaggio. Con lei ...