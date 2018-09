Ariana Grande molestata al funerale di Aretha Franklin? Il pastore si scusa per averle

Il pastore «palpa» il seno di Ariana Grande durante i funerali di Aretha Franklin - Ecco il Video : 'Sono stato troppo amichevole' . Così si giustifica il pastore Charles Ellis che ha officiato i funerali di Aretha Franklin dopo essere stato ripreso mentre, durante la funzione, saluta la cantante ...

Ariana Grande - nuovo tatuaggio : è Chichiro di Hayao Miyazaki : Ariana Grande ha un nuovo tatuaggio e rappresenta una delle sue più grandi passioni, ossia l’animazione giapponese (in questo caso d’autore). La cantante italo-americana – che ultimamente ha furoreggiato nello show di James Corden ma ha pure confidato di soffrire d’attacchi d’ansia – ha infatti deciso di farsi riportare su pelle l’immagine di Chichiro, la protagonista del lungometraggio del 2001 La città ...

Ariana Grande - la manomorta del predicatore al funerale di Aretha Franklin : Ariana Grande, attualmente in testa alle classifiche col suo Sweetener, ha preso parte alla cerimonia funebre in onore di Aretha Franklin, recentemente scomparsa. La giovane cantante di origini italiane ha omaggiato la Franklin cantando uno dei pezzi più celebri del repertorio di Lady Soul, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, già eseguito a poche ore dalla morte dell'artista al Tonight Show di Jimmy Fallon.L'estensione vocale della ...

Funerali di Aretha Franklin : Ariana Grande la omaggia con 'Natural woman' - VIDEO : Diverse le star del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica statunitense che vi hanno preso parte: tra queste anche Ariana Grande, la 25enne popstar di origini italiane, che ha ...

Anche Ariana Grande e Steve Wonder al funerale di Aretha Franklin : Roma, 31 ago., askanews, - Il mondo intero ha reso omaggio ad Aretha Franklin, la regina del Soul i cui funerali sono stati celebrati in diretta streaming con una cerimonia maratona contrassegnata da performance musicali, alla ...

Ariana Grande in vetta alla classifica Fimi - ancora regina con Sweetener davanti a Irama e Capo Plaza : Ariana Grande in vetta alla classifica Fimi si conferma regina della chart a poche settimane dal rilascio del nuovo disco di inediti che la vede protagonista del mercato discografico con Sweetener. ancora da definire il tour di supporto al disco, con le date italiane ancora da decidere. Al secondo posto ritroviamo Irama, re assoluto della rotazione radiofonica con il brano Nera. Il singolo è anche risultato il più ascoltato in Spotify, ...

