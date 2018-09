Aretha Franklin | al funerale il pastore tocca il seno ad Ariana Grande Le scuse | “Non

Il pastore tocca il seno di Ariana Grande durante i funerali di Aretha Franklin : costretto a scusarsi : Si è scusato con la popstar Ariana Grande per quel gesto che a molti non è andato giù. durante il funerale di Aretha Franklin, il pastore Charles H Ellis III ha messo il suo braccio intorno alla cantante, palpeggiandole il seno. Il particolare non è sfuggito ai fotografi e sul web è scoppiata un'ondata di indignazione, espressa sotto l'hashtag #RespectAriana.Il sacerdote ha affidato le sue scuse all'Associated ...

Ariana Grande - la manomorta del predicatore al funerale di Aretha Franklin : Ariana Grande, attualmente in testa alle classifiche col suo Sweetener, ha preso parte alla cerimonia funebre in onore di Aretha Franklin, recentemente scomparsa. La giovane cantante di origini italiane ha omaggiato la Franklin cantando uno dei pezzi più celebri del repertorio di Lady Soul, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, già eseguito a poche ore dalla morte dell'artista al Tonight Show di Jimmy Fallon.L'estensione vocale della ...

'Rendiamo l'amore di nuovo grande' - ha detto Stevie Wonder al funerale di Aretha Franklin : Non è mancata la politica al funerale regale di Aretha Franklin, la regina del soul americano. Il cantante e musicista Stevie Wonder, tra gli artisti che si sono esibiti durante la commemorazione, ha lanciato un ...

Funerali show per Aretha Franklin : 20.38 Detroit e il mondo intero in diretta in live streaming hanno dato l'ultimo addio alla Queen of Soul con una cerimonia contrassegnata da performance musicali, alla quale sono intervenuti anche Bill Clinton e Hillary Clinton. In migliaia nel Greater Grace Temple, lo stesso dove nel 2005 si svolsero le esequie dell'attivista dei diritti civili Rosa Parks, per rendere l'ultimo omaggio alla Franklin.

Aretha Franklin - per l’ultimo saluto alla regina del soul presenti anche i Clinton - Stevie Wonder e Jesse Jackson : Una diva fino alla fine. Per l’ultimo saluto alla regina del soul, Aretha Franklin, nulla è stato ordinario: dall’evento organizzato in suo onore, la sera prima, al Chene Park, alla cerimonia nella chiesa pentecostale Greater Grace Temple di Detroit, nel Michigan. La città si è raccolta attorno all’artista che il suo biografo, David Ritz, ha definito ai microfoni della Cnn come “il nutrimento della città, la sacerdotessa della ...

