Arco | Europei | Italia e Berruto d' oro

Tiro con l’Arco – Campionati Europei di Legnica - l’Italia chiude la rassegna con sei medaglie : L’Italia chiude i Campionati Europei di Legnica (Pol) vincendo il titolo continentale nel mixed team arco olimpico con Mauro Nespoli e Vanessa Landi Sei medaglie, una d’oro, quattro d’argento e una di bronzo. E’ questo il ricco bottino dell’Italia ai Campionati Europei di Legnica (POL) che pongono l’Italia al 3° posto nel medagliere, ma col maggior numero di podi conquistati. A guidare la classifica per Nazioni è la Russia (3 ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : Vanessa Landi e Mauro Nespoli sono d’oro nella gara mista! Argenti per uomini e donne nelle prove a squadre : L’ultima giornata dei Campionati Europei 2018 di Tiro con l’arco di Legnica (in Polonia) regala all’Italia una medaglia d’oro e due d’argento nelle gare a squadre dell’arco olimpico. In un primo pomeriggio piovoso i due terzetti azzurri hanno incassato due sconfitte molto amare e ricche di rimpianti contro Turchia nel femminile e Russia nel maschile. Nell’ultima sfida prevista dal programma gli azzurri ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : due medaglie azzurre nel compound maschile! Sergio Pagni conquista l’argento - Federico Pagnoni il bronzo : L’Italia conquista due medaglie nel compound maschile agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Il veterano Sergio Pagni si prende l’argento dopo essere stato sconfitto in finale dal giovane talento russo Anton Bulaev, mentre Federico Pagnoni ottiene il bronzo. Sfuma quindi per il 39enne toscano il sogno di conquistare il secondo titolo europeo outdoor in carriera, ma questo ennesimo podio conferma ulteriormente la sua ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : argento per l’Italia nel compound femminile. Anastasio - Franchini e Tonioli battute allo shoot off dalla Turchia : Arriva la prima medaglia azzurra agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del compound femminile. Il terzetto formato da Anastasia Anastasio, Irene Franchini e Marcella Tonioli si è dovuto arrendere in finale alla Turchia (Bostan, Elmaagacli, Suzer) allo shoot-off. Un risultato importante, che lascia però l’amaro in bocca per lo svolgimento della gara. Avvio di match molto ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : 5 finalissime per l’Italia. Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Domani l’Italia si giocherà la medaglia d’oro in cinque finali agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Nella giornata conclusiva della rassegna continentale il Bel Paese cercherà di essere grande protagonista. Nell’arco olimpico gli azzurri andranno a caccia di una clamorosa tripletta nelle gare a squadre. Al maschile la sfida per il titolo sarà con la Russia, al femminile con la Turchia e nel mixed team con la Francia. ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : domani le finali. L’Italia si gioca il titolo nelle gare a squadre e con Sergio Pagni nel compound : domani sarà la giornata clou degli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia), con le finali di tutte le specialità. L’Italia avrà cinque opportunità per conquistare la medaglia d’oro, di cui quattro nelle gare a squadre e una nell’individuale con Sergio Pagni. Proverà a salire sul podio anche Federico Pagnoni, impegnato nella finale per il bronzo nel compound. Andiamo quindi a scoprire le possibilità degli azzurri. Partiamo dall’arco ...

Tiro con l’Arco – Europei di Legnica - il mixed team azzurro stacca il pass per la finale dell’oro : Il mixed team dell’Arco olimpico si giocherà la medaglia più importante ai Campionati Europei di Legnica, l’Italia stacca anche un altro pass per i Giochi Europei L’Italia conquista in totale sei possibilità di salire sul podio agli Europei di Legnica. Dopo i tre pass staccati ieri dalle squadre, oggi Sergio Pagni e Federico Pagnoni conquistano rispettivamente la finale per l’oro e quella per il bronzo nel compound individuale. ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : ITALIA INARRESTABILE! È finale per l’oro anche nella gara mista per Vanessa Landi e Mauro Nespoli! : L’ITALIA del Tiro con l’arco continua a brillare ai Campionati Europei 2018 di Legnica (Polonia), con la squadra mista di arco olimpico che ha conquistato il pass per la finalissima di sabato contro la Francia dopo una cavalcata meravigliosa. Il team composto da Mauro Nespoli e Vanessa Landi (#5 del tabellone) si è conquistato la qualificazione per l’atto conclusivo dopo una sfida al cardiopalma in semifinale con i turchi Mete ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : Sergio Pagni vola in finale nel compound! Battuto in semifinale Federico Pagnoni - che lotterà per il bronzo : Dopo la grande prestazione nelle gare a squadre, l’Italia si giocherà l’oro anche nell’individuale agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Sergio Pagni vola in finale nel compound, in cui domenica sfiderà il russo Anton Bulaev per conquistare il secondo titolo europeo outdoor della carriera. Il 39enne toscano ha vinto in semifinale il derby azzurro con Federico Pagnoni, che lotterà per la medaglia di bronzo. Sfuma invece il ...

Tiro con l’Arco – Europei Targa : azzurri qualificati per Minsk 2019 : Campionati Europei Targa di Legnica, storica Italia: tre finali e qualificazione ai Giochi Europei A Legnica (Pol) impresa storica dell’Italia che per la prima volta qualifica tre squadre alle finali per l’oro dei Campionati Europei: nel ricurvo gli iridati Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco Galiazzo sono in finale con la Russia e le azzurre Lucilla Boari, Vanessa Landi e Tatiana Andreoli si giocheranno il titolo con la ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : ITALIA DA SOGNO! Entrambe le squadre del ricurvo in finale per l’oro! Volano anche le azzurre del compound! : La seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Tiro con l’arco di Legnica (Polonia) ha regalato grandissime soddisfazioni alle squadre azzurre impegnate sia nel ricurvo che nel compound. Entrambi i terzetti dell’arco olimpico si sono qualificati per la finale, proprio come le azzurre del compound. Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco Galiazzo hanno dato spettacolo ed hanno portato la nazionale ITALIAna alla finalissima della ...

Tiro con l’Arco - Europei 2018 : altri sei azzurri accedono ai sedicesimi. David Pasqualucci l’unico eliminato : Ottima avvio per l’Italia nella seconda giornata di gare degli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Infatti sei dei sette azzurri in gara hanno superato i primi scontri diretti del tabellone principale e accedono così ai sedicesimi di finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati della mattinata. Partiamo dall’arco olimpico maschile dove Marco Galiazzo travolge al secondo turno 6-0 il portoghese Luis Goncalves, ma ...

Tiro con l’Arco – Europei Targa : record per le azzurre nel compound a Legnica : record Europeo per le azzurre del compound agli Europei di Legnica L’Italia parte subito col piede giusto agli Europei di Legnica (Pol) dove la squadra compound femminile firma il nuovo record europeo: 2087 punti per Anastasia Anastasio, Marcella Tonioli e Irene Franchini, che superano di 16 punti il precedente primato, sempre italiano, realizzato nel 2012 da Tonioli, Anastasio e Longo. Al termine delle qualifiche individuali Tonioli è ...