Apnea | Mariafelicia Carraturo | “Il mio record del mondo frutto dell’istinto e della

(Di sabato 1 settembre 2018) L’hanno chiamata la “Mamma che domina gli abissi“, dopo ildelCMAS diin assetto variabile con la monopinna. Ma, 48enne napoletana partita due mesi fa alla volta di Sharm el-Sheikh in Egitto, ha realizzato la sua impresa, raggiungendo i 115 metri in 3 minuti e 4 secondi (facendo meglio del precedente primato di 112 metri detenuto dalla turca Derya Can), con semplicità, senza sentirsi un’extraterrestre e dando libero sfogo alla sua passione.è anche la donna meno giovane ad aver ottenuto un risultato del genere, sacrificando tanto alla propria vita. La specialità “No-limits” è dura, non concede regali, ma lei lo accetta, sa che nella vita niente arriva per caso. La realizzazione di un sogno ti dà felicità ma èdel duro lavoro. Aderente a questa linea di pensiero, laha espresso le ...