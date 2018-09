Aon Open Challenger | iscritti tre top 100 | Paire | Klizan e Lorenzi

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Nadal e Anderson agli ottavi di finale ma che sofferenza! Avanzano Del Potro e RAonic : Inizia a delinearsi il quadro della situazione negli US Open 2018 di tennis. Nella serata/nottata italiana sono arrivati i primi risultati dei qualificati agli ottavi di finale del Major statunitense del tabellone maschile con grandi firme tra i protagonisti. Nadal E Anderson agli ottavi CON SOFFERENZA – Partiamo dal punto di riferimento per eccellenza, il n.1 del mondo Rafael Nadal, opposto al russo (n.26 ATP) Karen Khachanov. Il bilancio ...

Diretta/ Us Open 2018 Giorgi V. Williams (4-6 3-4) streaming video e tv : Wawrinka vince e trova RAonic : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: si apre il secondo turno nel torneo dello Slam a New York. Quattro italiani in campo mercoledì: Camila Giorgi si trova di fronte Venus Williams(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 20:33:00 GMT)

Aon Open Challenger - ecco l'entry list con gli azzurri Bolelli e Lorenzi : Ai nastri di partenza ci sarà anche lo spagnolo Guillermo Garcia Lopez , ex 23 del mondo, , già finalista a Genova nella passata edizione quando fu sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas , che dopo ...

Aon Open Challenger : dal 2 al 9 settembre il grande tennis a Genova : È scattato il conto alla rovescia per la 16esima edizione dell'Aon Open Challenger -Memorial Giorgio Messina , il torneo internazionale di tennis premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputerà a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso dal 2 al 9 settembre 2018. Confermato il montepremi di 150mila dollari , che certifica ancora una volta come il torneo di ...

E' scattato il conto alla rovescia per l'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina : GLI SPETTACOLI - Come ogni anno, sono in programma grandi appuntamenti nel corso della settimana del torneo con importanti artisti che andranno in scena nel centrale 'Beppe Croce' prima delle partite ...