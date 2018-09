Anziano disperso da 3 giorni : era caduto in un tombino a Padova - : Il 76enne stava cercando di recuperare le chiavi di casa. Per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. Cosciente, ma disidratato e provato dai giorni di ...

Genova : Anziano disperso : anche i droni per le ricerche : Proseguono le ricerche di un uomo disperso da domenica a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova. L’82enne era uscito per una passeggiata e non è rientrato a casa: sono stati i familiari a lanciare l’allarme domenica sera. A coordinare le operazioni i vigili del fuoco di Genova, impegnati insieme a polizia locale, carabinieri e volontari della protezione civile. Impegnati anche i sommozzatori che hanno perlustrato fiumi e ...

