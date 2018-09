: #Anticipo Serie A, Parma-Juventus 1-2 - CyberNewsH24 : #Anticipo Serie A, Parma-Juventus 1-2 - TelevideoRai101 : Anticipo Serie A, Parma-Juventus 1-2 - TuttOSuLinuX : Sport: Video Gol Highlights Bologna-Inter 0-3: Nainggolan, Candreva e Peresic per il ... #Video #Gol #Highlights… -

E tre. Arriva la terza vittoria di fila della Juve che passa 2-1 a, così come la terza senza gol per Ronaldo. Pronti-via e la Juve è in vantaggio con Mandzukic che sfutta un errore di Iacoponi, per il tab-in vincente (2'). Emiliani pericolosi con una punizione di Stulac, traversa (14').L'1-1 dei ducali arriva al 33':cross di Gobbi,deviazione area di Inglese, Gervinho sulla linea mette dentro con la coscia.Nella ripresa bianconeri di nuovo in vantaggio con Matuidi, ben assistito da Mandzukic al 58'. Palo di Douglas Costa (73').(Di sabato 1 settembre 2018)