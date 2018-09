Arriva la prima vittoria dell'che passa 3-0 anell'della terza giornata. Icardi prova,ma non ce la fa. Spalletti in attacco schiera Keita Balde.Gli emiliani si difendono con ordine, senza soffrire gli attacchi nerazzurri. Occasioni a inizio 1° tempo per Gagliardini (2') e Perisic (6') da una parte,Helander dall'altra (9').Nella ripresa l'si sblocca:da Politano a Nainggolan che stoppa di sinistro e di destro fulmina Skorupski (66'). Raddoppia Candreva all'82', tris di Perisic (85').(Di sabato 1 settembre 2018)