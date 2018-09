Ansia ne abbiamo? | Fedez pubblica la prima foto ufficiale delle nozze e

huffingtonpost

: RT @Soniacalligaro: .@fedez:'Ansia ne abbiamo?' @ChiaraFerragni:'Corri da me ??' ?? #TheFerragnez - SaraCargnelutti : RT @Soniacalligaro: .@fedez:'Ansia ne abbiamo?' @ChiaraFerragni:'Corri da me ??' ?? #TheFerragnez - horanissmile : RT @sofvone: Fedez che posta la foto in abito “Ansia ne abbiamo ?” e Chiara che gli risponde “Corri da me ??” #TheFerragnez io così https:… - hazzalifeme : RT @xboobsrita: Fedez posta la foto con scritto: 'ansia ne abbiamo?' e Chiara che commenta: 'corri da me' STASERA FACCIO IL LAGO #TheFerr… -

(Di sabato 1 settembre 2018) "ne?": questo ha scrittosu Instagram,ndo la. Il rapper ha così svelato il suo abito, firmato Versace: il completo, elegantissimo, sui toni del blu, richiama quello dei genitori, che gli posano accanto, anche loro visibilmente emozionati.Lesi terranno nella DimoraBalze a Noto, in Sicilia. La coppia, ribattezzata Ferragnez, ha inaugurato i festeggiamenti ieri sera, con un party pre-matrimoniale nel centro del paesino siciliano, a cui hanno preso parte amici, parenti, vip e locali.ne?Un post condiviso da(@) in data: Set 1, 2018 at 8:49 PDT