Ancora forti piogge da Nord a Sud | allerta Protezione civile

Terremoto in Molise - l’allerta della Protezione civile : “Possibili scosse Ancora più forti” : Il capo della Protezione civile , Angelo Borrelli, in visita a Montecilfone, Campobasso, ha precisato dopo il Terremoto della scorsa settimana: "Gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza". Il governatore Toma pronto a chiedere lo stato di emergenza.Continua a leggere

Terremoto Molise - Borrelli : 'Non si escludono scosse Ancora più forti' - : Il capo della Protezione civile fa il punto con le autorità locali dopo le continue scosse : "Non possiamo escluderne altre, regoliamoci di conseguenza". La Regione si dice pronta a chiedere stato ...

Terremoto Molise - Borrelli : "Non si escludono scosse Ancora più forti" : Terremoto Molise , Borrelli : "Non si escludono scosse ancora più forti" Il capo della Protezione civile fa il punto con le autorità locali dopo le continue scosse : “Non possiamo escluderne altre, regoliamoci di conseguenza”. La Regione si dice pronta a chiedere stato emergenza. Preoccupa serbatoio dell’acqua a ...

Allerta Meteo - Ancora maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...