Anche Xiaomi rende più difficile lo sblocco del bootloader dei propri smartphone

MIUI 10 Stabile (Cina) arriva Anche su Xiaomi Mi MIX 2 - Mi 8 SE - Redmi Note 5 e Mi Note 3 : Dopo Xiaomi Mi 6, anche Xiaomi Mi 8 SE e Xiaomi Mi MIX 2 iniziano a ricevere la versione Stabile di MIUI 10, ovviamente nella versione cinese. L'articolo MIUI 10 Stabile (Cina) arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2, Mi 8 SE, Redmi Note 5 e Mi Note 3 proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Xiaomi Redmi Note 6 Pro certificato Anche dall’ECC : Gli Xiaomi Redmi Note 6 e Redmi Note 6 Pro negli ultimi giorni dovrebbero essere stati certificati da alcuni enti che si occupano di telecomunicazioni L'articolo Il presunto Xiaomi Redmi Note 6 Pro certificato anche dall’ECC proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Redmi Note 4 (mido) riceve Android 9 Pie con un porting di LineageOS 16.0 : Anche la variante Qualcomm di Xiaomi Redmi Note 4 riceve un porting non ufficiale di LineageOS 16.0, basata ovviamente su Android 9 Pie. L'articolo Anche Xiaomi Redmi Note 4 (mido) riceve Android 9 Pie con un porting di LineageOS 16.0 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi : adesso Anche il bidone della spazzatura diventa smart : Xiaomi è noto a gran parte del pubblico mondiale per essere uno dei principali produttori di smartphone, rientrando nella top 5 del settore grazie ad un catalogo composto da smartphone e phablet di qualità che riescono a mantenersi su prezzi accessibili. Un esempio recente è quello del Mi Max 3, il nuovo phablet dalle alte prestazioni svelato al pubblico pochi giorni fa proprio in Cina. Ma in realtà le attività del brand cinese non si limitano ...

Anche il bidone della spazzatura diventa intelligente - ovviamente grazie a Xiaomi : Arriva ancora una volta da Xiaomi uno strumento destinato a rendere ancora più intelligente la nostra casa. Stavolta tocca al bidone della spazzatura. L'articolo Anche il bidone della spazzatura diventa intelligente, ovviamente grazie a Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi POCOPHONE F1 dovrebbe avere il raffreddamento a liquido : Anche Xiaomi POCOPHONE F1, la cui presentazione sembra ormai imminente, dovrebbe utilizzare un sistema di raffreddamento a liquido. L'articolo Anche Xiaomi POCOPHONE F1 dovrebbe avere il raffreddamento a liquido proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 disponibile dal 25 luglio in Spagna ed Anche in Italia : Il tanto atteso Xiaomi Mi A2 è pronto a fare il suo debutto molto presto. Infatti sembrerebbe che dal 25 luglio potrebbe già essere disponibile in Spagna ed anche in Italia ad un prezzo molto aggressivo Data di Uscita e Prezzo Xiaomi Mi A2 in Italia Il tanto atteso Xiaomi Mi A2 è forse già pronto […]

Xiaomi Mi A2 disponibile dal 25 luglio in Spagna ed Anche in Italia : Il tanto atteso Xiaomi Mi A2 è pronto a fare il suo debutto molto presto. Infatti sembrerebbe che dal 25 luglio potrebbe già essere disponibile in Spagna ed anche in Italia ad un prezzo molto aggressivo Data di Uscita e Prezzo Xiaomi Mi A2 in Italia Il tanto atteso Xiaomi Mi A2 è forse già pronto […]

Ecco Anche lo stendino Smart di Xiaomi : Xiaomi inventa e reinventa anche lo stendino. Asciugare la biancheria diventa Smart con il nuovo stendino davvero bello e rivoluzionario Xiaomi Mr Bond M1 Smart Dryer: Ecco lo stendino Smart Mr Bond M1 Smart Dryer è il nuovo strabiliante accessorio di Xiaomi dedicato alla casa. E’ uno stendino Smart che si comanda e controlla dall’app […]

Ecco Anche lo stendino Smart di Xiaomi : Xiaomi inventa e reinventa anche lo stendino. Asciugare la biancheria diventa Smart con il nuovo stendino davvero bello e rivoluzionario Xiaomi Mr Bond M1 Smart Dryer: Ecco lo stendino Smart Mr Bond M1 Smart Dryer è il nuovo strabiliante accessorio di Xiaomi dedicato alla casa. E’ uno stendino Smart che si comanda e controlla dall’app […]