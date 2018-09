Ampie schiarite nei cieli di Marte | uno spiraglio per Opportunity

meteoweb.eu

(Di sabato 1 settembre 2018)nei: è questa la novità nel meteo del pianeta che dal 30 maggio in poi è stato bersagliato da una tempesta di polveri a livello globale. La bufera, che ha costretto ad un riposo forzato il roverdella Nasa, ha iniziato a placarsi, facendo sperare in una ripresa delle attività per il 15enne esploratore. Il rover, alimentato dall’energia solare, è stato in stand-by nella zona della Perseverance Valley; ora che il Sole si sta facendo largo tra la foschia residua della tempesta, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della Nasa sperano chericeva luce sufficiente per attivare automaticamente le procedure di ripristino delle sue funzioni. I tecnici, che hanno avuto l’ultimo contatto con il rover lo scorso 10 giugno, hanno messo a punto un piano in due fasi per cercare di ripristinare i collegamenti, da attuare dopo che il livello di ...