Ambiente | Val Borbera propone un parco unico con l’Antola

Alveari in Vallagarina per salvare l’Ambiente : La salvaguardia dell’ambiente parte dalle api. Nasce in Vallagarina Napi (Natura e Api), un progetto misto tra pubblico e privati che si prefigge l’uso di terreni pubblici per l’installazione di arnie. Ne fanno parte la Comunità della Vallagarina, i Comuni di Rovereto, Vallarsa, Volano, gli apicoltori di zona, la fondazione Museo Civico di Rovereto con lo studioso Claudio Tomasi e lo studio Gea di Cavalese. Il progetto ha come ...

Ambiente - tecnologia e cultura : online il programma del Festival della Comunicazione 2018 : Da oggi è online il programma del Festival della Comunicazione 2018, che in questa sua V edizione (a Camogli dal 6 al 9 settembre 2018), attraverso una straordinaria ricchezza di pensieri, analisi e punti di vista differenti, offrirà inedite chiavi di interpretazione del presente e uno sguardo plurale e sagace sulla società, la politica, l’economia, la cultura, l’informazione. Contenuti di altissima qualità, affrontati dai principali ...

L'Ultima giornata del Festival nazionale di LegAmbiente. Una notte bianca per salutare la trentesima edizione a ritmo reggae : ore 22,30 Area Spettacoli " Alborosie + Quartiere Coffee. Dettagli Categoria: ATTUALITÀ Pubblicato: 19 Agosto 2018 Visite: 3 Avanti

LegAmbiente - ponti fra terremoti e usura 'Valutare sicurezza' - Tra emergenze le autostrade A24 e A25 : L'Aquila - La tragedia di Genova riporta l'attenzione sulla sicurezza dei ponti, a rilanciare l'emergenza in Abruzzo è Legambiente. "La più grande opera pubblica di sicurezza e occupazionale resta la manutenzione" dice il presidente regionale Giuseppe Di Marco. "Nel giorno del cordoglio ai familiari delle vittime di Genova tornano gli interrogativi sulla sicurezza dei ponti. Negli ultimi anni tante sono ...

Torna Ecofuturo - il festival dedicato all'Ambiente e all'innovazione : ... irrigazioni e fertilizzanti, la nuova agricoltura si profila come economia circolare in grado di vincere la sfida di un futuro sostenibile. LA CASA ECO-SICURA Fratelli è possibile , cooperativa ...

La settima giornata del festival nazionale di LegAmbiente : Ore 00,45 Area Spettacoli " Madsoundsystem djset Ore 00,45 Uliveto " I pilastri che reggono il nostro universo. Osservazione del cielo con Marco Monaci astrofisico, partenza dopo il concerto dallo ...

Ambiente : avvistate rare civette nel parco della Valle Antrona : Due civette alpine – una civetta capogrosso (Aegolius funereus) e una civetta nana (Glaucidium passerinum) – sono state avvistate nel parco naturale dell’Alta Valle Antrona, laterale dell’Ossola. Si tratta di specie appartenenti all’avifauna protetta d’Europa che con la loro presenza vanno ad aumentare il valore e il patrimonio naturalistico di questa area alpina. Queste civette, tipiche delle foreste ...

#FestAmbiente30 : 'La seconda giornata del festival nazionale di LegAmbiente' : ore 22,30 Area Spettacoli " Mario Biondi. Dettagli Categoria: AMBIENTE Pubblicato: 11 Agosto 2018 Visite: 5 Avanti

GROSSETO parco della Maremma Diciassettesima edizione per il Clorofilla film festival - promosso da LegAmbiente. : Prima delle proiezioni al tramonto, in un uliveto utilizzato senza allestimenti scenici, in programma presentazioni di libri, musica e spettacoli di teatro. Tra gli ospiti il cantautore Pino Marino ...

CINEMAmbiente 2018 - Prosegue l'edizione estiva in Valchiusella : ... caratterizzata da una costante sovrabbondanza e disponibilità di ogni genere alimentare, ma ai principi di un'economia ciclica, rispettosa dei ritmi produttivi naturali, delle stagionalità, delle ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - tornano conformi i punti di Pizzo e Vibo Valentia : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina ai Comuni di Pizzo e Vibo Valentia, nonché a Ministero della Salute e Regione, il ritorno alla conformità dei punti che venerdì scorso avevano dato esito negativo. I tratti di mare individuati dalle denominazioni “Porticciolo “ a Pizzo, e “Fosso industriale Portosalvo” e “200 metri a destra del torrente Trainiti” sono quindi nuovamente ...

ANGI e LegAmbiente insieme per i giovani al Festival Internazionale di Ecologia : ANGI in collaborazione con Legambiente sarà uno dei protagonisti del Festival Internazionale di Ecologia, Solidarietà e Cultura per promuovere attivamente la formazione dedicata ai giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’imprenditoria civile. In merito alla manifestazione, ANGI in collaborazione con il Gruppo Editoriale Italiano, ha offerto 4 Borse di Studio per partecipare alla prestigiosa “SUMMER SCHOOL” di ...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - punti non conformi nella provincia di Vibo Valentia : ll servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal ha trasmesso questa mattina ai Comuni di Pizzo Calabro, Vibo Valentia e Tropea il risultato delle analisi delle acque di balneazione effettuato il 25.07.2018 che hanno dato esito di non conformità rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. Si tratta dei punti: Comune di Pizzo Calabro: punto di prelievo denominato Porticciolo (Numind ...

CinemAmbiente in Valchiusella - una fresca estate in alta quota tra cinema e natura : cinema green, passeggiate naturalistiche, laboratori didattici, gastronomia e importanti ospiti, è questo il programma di cinemambiente in Valchiusella, la rassegna culturale che si svolgerà nelle ...