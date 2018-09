Allettanti Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro | Kirin 980 distrugge Samsung Galaxy S9 e OnePlus

optimaitalia

: Allettanti #HuaweiMate20 e Mate 20 Pro: Kirin 980 distrugge Samsung Galaxy S9 e OnePlus 6? - OptiMagazine : Allettanti #HuaweiMate20 e Mate 20 Pro: Kirin 980 distrugge Samsung Galaxy S9 e OnePlus 6? -

(Di sabato 1 settembre 2018) In queste settimane si è parlato non poco di20 e20 Pro, in riferimento ad una serie di informazioni commerciali per preparare anche il pubblico italiano a toccare con mano i nuovi top di gamma del produttore cinese. In attesa di capire quali saranno le scelte strategiche dell'azienda (vi ricordo che lo scorso anno qui da noi sono arrivati i soli10 Pro e10 Lite), al dì là della questione inerente la loro presentazione ufficiale prevista a stretto giro, oggi 1 settembre è importante concentrarsi soprattutto su aspetti di natura tecnica.Il piatto forte di20 e20 Pro, infatti, dovrebbe essere rappresentato dal processre980, presentato proprio ieri dal colosso asiatico. Come spesso e volentieri avviene in questi casi, per rendere l'idea sul potenziale del nuovo chip ci sono stati dei confronti diretti con l'altro processore al ...