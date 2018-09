Allerta meteo | nuovo pesante bollettino della Protezione Civile | arrivederci estate

Allerta meteo al Centro-Nord : weekend di piogge e vento | : La situazione più critica in Lombardia, dove l'Allerta è arancione. Gialla nelle altre regioni settentrionali. A Napoli dirottati due aerei per il forte vento. Grandine in Toscana. A Venezia un ...

Allerta meteo Veneto : tempo instabile con frequenti precipitazioni : Fino a domani sul Veneto tempo instabile a tratti perturbato con frequenti precipitazioni, possibili rovesci o temporali anche forti con fenomeni localmente persistenti e quantitativi abbondanti. Dal pomeriggio/sera di domenica probabile diradamento dei fenomeni, non escluso ancora qualche fenomeno intenso. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di ‘attenzione’ (giallo) per tutti i ...

Allerta meteo Campania : maltempo in arrivo : La perturbazione meteorologica che sta interessando la Campania permarra’ anche domani, investendo anche altre zone del territorio e portando nuove piogge e temporali. Lo rende noto la Protezione Civile regionale che ha diramato, per domani, una nuova Allerta meteo di colore giallo. Dalle 6 alle 18, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tali da determinare una criticita’ di colore ...

Allerta meteo Estofex per l’Italia : rischio nubifragi e trombe marine al Nord - minaccia di grandine e tornado isolati anche per il Sud : Allerta Meteo – Allerta Meteo di livello 1 intorno alle aree della Croazia orientale emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti venti e la minaccia di un tornado isolato. L’Allerta è valida dalle 8 (ora italiana) di domani 2 settembre, alle 8 di lunedì 3 settembre. La parte orientale della Croazia e la Repubblica Ceca sudorientale sono, invece, sotto un’Allerta di ...

Allerta meteo Toscana : prolungato codice giallo per temporali : La Sala Operativa della Regione ha deciso di prolungare il codice giallo su tutta la Toscana per rovesci e temporali e conseguente rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di domani, domenica 2 settembre. Oggi e domani, secondo la nota della Regione, saranno possibili frequenti temporali, anche di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Nella giornata di oggi i fenomeni saranno piu’ probabili sul ...

Allerta meteo al Centro-Nord : sarà un weekend con piogge e vento : Allerta meteo al Centro-Nord: sarà un weekend con piogge e vento La situazione più critica in Lombardia, dove l’Allerta è arancione. Gialla nelle altre regioni settentrionali. In Toscana prevista grandine. Rovesci in Campania e Lazio. A Venezia un temporale ha bloccato la proiezione del film con Lady Gaga. LE ...

Scatta l’Allerta meteo : pioggia e grandine in arrivo. Ma poi cambia tutto : È l’ultimo weekend di mare dell’estate 2018? La settimana appena trascorsa, l’ultima del mese di agosto, ha riportato sulla Penisola sole ovunque: temperature torride, da caldo africano, e non solo. Ma qualcosa, nell’aria, sta cambiando in quest’ultime ore. Con l’allontanamento del ciclone che ha provocato la burrasca di fine Agosto, la pressione torna ad aumentare sull’Italia sebbene le regioni ...

Meteo - nuovi temporali con fulmini e grandine : da sabato scatta l'Allerta : Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell'Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una...

Meteo - Allerta arancione per il maltempo : S ettembre è destinato a iniziare nello stesso modo in cui è finito agosto, con il brutto tempo che riguarderà buona parte della Penisola. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato ...

Allerta meteo - forte maltempo su mezz’Italia : allarme al Centro/Nord per le prossime ore - pesante avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell’Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali che raggiungeranno la Liguria, la Toscana e, dalla prossima notte, anche il Lazio e la Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta meteo Ravenna : criticità idrogeologica per temporali : Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna, così come in tutta l‘Emilia Romagna, l’Allerta meteo numero 84, per criticità idrogeologica per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’Allerta è gialla. Il Comune di Ravenna raccomanda “di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo ...