Allegri | ' Ronaldo? In Italia ci sono difficoltà diverse'

Juventus - Ronaldo ancora a ‘secco’ : l’allenatore Allegri commenta così : Successo della Juventus, nella gara di campionato contro il Parma, ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di DAZN: “i ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poi sono un po’ calati. E’ stata una ...

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA JUVENTUS/ Video ultime notizie - Allegri : “La Serie A è più difficile” : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:38:00 GMT)

Allegri : "Cristiano Ronaldo è arrabbiato". Come vedere Parma-Juventus in diretta : Per vedere Parma-Juventus c'è bisogno dell'abbonamento di DAZN (o del pacchetto calcio di Mediaset Premium)

Allegri carica Ronaldo : "E' arrabbiato - vuole essere sempre il migliore" : Massimiliano Allegri, il girone di Champions può essere pericoloso per la Juve? 'Il Manchester United e il Valencia sono due ottime squadre, con due ambienti caldi. Lo Young Boys, invece, è l'outsider,...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo arrabbiato un vantaggio per noi' : Ronaldo 'ieri era molto arrabbiato, come è normale: aveva fatto 15 gol nella scorsa Champions League e aveva vinto la coppa con i suoi compagni del Real. La sua è stata una scelta personale e, come ...

Cristiano Ronaldo salta la cerimonia dei sorteggi di Champions - il commento di Allegri : 'era molto arrabbiato - ecco perchè' : Massimiliano Allegri commenta la decisione di Cristiano Ronaldo di non presentarsi alla cerimonia dei sorteggi di Champions: le parole del tecnico della Juventus ' Cristiano Ronaldo ieri era molto ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo? Arrabbiato per il mancato premio Uefa' : TORINO - ' Cristiano è Arrabbiato per la mancata vittoria del premio Uefa, è normale dopo la stagione che ha fatto lo scorso anno. È una scelta personale e come tale va rispettata. Si è allenato bene '...

Cristiano Ronaldo salta la cerimonia dei sorteggi di Champions - il commento di Allegri : “era molto arrabbiato - ecco perchè” : Massimiliano Allegri commenta la decisione di Cristiano Ronaldo di non presentarsi alla cerimonia dei sorteggi di Champions: le parole del tecnico della Juventus “Cristiano Ronaldo ieri era molto arrabbiato, ma questo dimostra di quanto lui continui a lavorare per essere ancora il migliore: per noi questo è un vantaggio“. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commentando la decisione di CR7 di non presentarsi ...

RONALDO DICE NO AL PORTOGALLO : SOLO CHAMPIONS E JUVENTUS/ Niente addio alla Seleção : Allegri ringrazia Santos : RONALDO DICE no al PORTOGALLO: SOLO JUVENTUS e CHAMPIONS. CR7 vuole essere al top di condizione il prima possibile, ed è pronto a "rifiutare" la nazionale(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:32:00 GMT)

Moggi : "Ronaldo non lo avrei preso a 33 anni"/ Ultime notizie Juventus - "Allegri e Agnelli mi ascoltano" : Moggi: "Cristiano Ronaldo non lo avrei preso a 33 anni". Ultime notizie Juventus, l'ex direttore sportivo bianconero rivela: "Allegri e Agnelli mi ascoltano"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:24:00 GMT)

Moggi : 'Mi sento spesso con Agnelli e Allegri. Gli scudetti della Juventus sono 36. Non avrei preso Ronaldo e su Bonucci...' - : Luciano Moggi , ex dg della Juventus , nonostante la radiazione a vita dalla FIGC continua a vivere il mondo del calcio da molto vicino. Nei suoi pensieri, trova un posto speciale indubbiamente la Vecchia Signora e in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport , Moggi ha voluto dire la sua sulle ...

Moggi : 'Agnelli e Allegri mi ascoltano - ma non avrei preso CR7 e Bonucci. Scudetto all'Inter - rigore su Ronaldo' : ... radiato a vita dal calcio italiano dopo lo scandalo di Calciopoli nel 2006, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Ho ancora ancora tanti amici nel mondo del calcio, resto vicino ...

Juventus - Allegri : "Cristiano Ronaldo - in A è diverso"/ 2-0 sulla Lazio "Dybala in panchina? Devo fare scelte" : Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo, in A è diverso". Ultime notizie, il tecnico bianconero dopo il 2-0 sulla Lazio: "Dybala in panchina? Devo fare scelte"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:40:00 GMT)

Allegri : 'Ronaldo ha capito il DNA della Juventus. Dybala? Devo fare delle scelte' : ... inoltre, la porta di Szczesny è rimasta inviolata: "È stata una partita diversa rispetto a quella con il Chievo - ha commentato Allegri nel post gara ai microfoni di Sky Sport - soprattutto da un ...