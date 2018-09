Allarme sicurezza A24 e A25 - Ministero ammette : controlli inadeguati - : Il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde all'esposto delle associazioni ambientaliste abruzzesi e conferma la necessità di urgenti lavori di manutenzione, anche ordinaria

Allarme sicurezza A24 e A25 - Ministero ammette : controlli inadeguati : Allarme sicurezza A24 e A25, Ministero ammette: controlli inadeguati Il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde all’esposto delle associazioni ambientaliste abruzzesi e conferma la necessità di urgenti lavori di manutenzione, anche ordinaria Parole chiave: ...

Urgente messa in sicurezza infrastrutture - grido d'Allarme dei sindacati : Pescara - La tragedia del Ponte Morandi a Genova, ha determinato un comprensibile allarme anche in Abruzzo al punto che con cadenza ormai quotidiana si susseguono prese di posizione e denunce di amministratori, associazioni, semplici cittadini e più in generale portatori di interesse che manifestano legittime preoccupazioni sulla condizione di estrema precarietà in cui versa il sistema infrastrutturale regionale con particolare ...

Il vero Allarme sicurezza in Italia sono le violenze sulle donne. Lo dicono i dati del Viminale : Le donne denunciano meno perché il fenomeno va migliorando o, come molti casi di cronaca recente sembrerebbero suggerire, perché invece la denuncia viene percepita come inutile se non è seguita da ...

Germania - bambole con burka su internet - Allarme dei servizi di sicurezza : Berlino - In Germania si possono acquistare via internet bambole con il burka , è quanto riportano oggi i media tedeschi. Si tratta, in particolare, di un set di bambole che ritrae l' intera famiglia ...

“Ecco come modificano i messaggi”. WhatsApp - è Allarme sicurezza : Una delle novità più attese da parte di tutti gli utenti, ormai numerosissimi, che ogni giorno ricorrono a WhatsApp per comunicare con amici e parenti, scambiarsi contenuti multimediali ed effettuare chiamate. L’ultima introduzione della popolare app di messaggistica è arrivata proprio in queste ore ed è nata sulla falsariga di quanto visto in passato con Skype: ecco infatti le videochiamate di gruppo. Per ora, però, saranno limitate a un ...

Allarme sicurezza al Tiburtino - residenti in lotta per avere un commissariato : È una storia lunga e travagliata quella del commissariato Sant"Ippolito di via di Villa Ricotti che il 31 dicembre rischia di essere smantellato. Si sarebbe dovuto trasferire in uno dei padiglioni della scuola di via Achille Tedeschi ma nell"immobile designato regnano solo degrado e abbandono (guarda il video).E pensare che le risorse per cominciare i lavori sono state già stanziate ma, a causa di un"ingarbugliata vicenda burocratica, il ...

River - la gang del campo rom : Allarme sicurezza a Roma tra furti - spaccio e traffico di rifiuti : furti, piccoli e meno piccoli; anche fenomeni di spaccio; traffico e incendio di rifiuti; illegalità diffusa perché quell'insediamento è abusivo, comunque la si voglia...