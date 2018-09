Alisson | l' errore durante Leicester-Liverpool FOTO

Il Liverpool fa paura - successo contro il Leicester ed incredibile errore del portiere Alisson [VIDEO] : Il Liverpool non si ferma più ed in Premier League continua a regalare spettacolo, successo in trasferta contro il Leicester, quarta vittoria consecutiva e primo posto in classifica in attesa delle altre partite. La partita si mette subito in discesa per la squadra di Klopp che trova il doppio vantaggio prima con Mane e dopo con Firmino poco prima della fine del primo tempo. L’ex Roma Alisson decide di riaprire la partita, clamorose ...