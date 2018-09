lantidiplomatico

: RT @rapa_nui_moai: Con l'uccisione del leader separatista Aleksandr Zakharchenko il Cremlino sta continuando ad eliminare i testimoni, tra… - gramantovani1 : RT @rapa_nui_moai: Con l'uccisione del leader separatista Aleksandr Zakharchenko il Cremlino sta continuando ad eliminare i testimoni, tra… - gionata_massi : RT @LuigiDeBiase: E così anche il premier di Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, muore in una esplosione in città. Tutti i leader dell'indipen… - faber1980 : Aleksandr Zakharchenko: il cordoglio dei comunisti russi - World Affairs - L'Antidiplomatico -

(Di sabato 1 settembre 2018) Questi uomini sono morti per proteggere il mondo russo. Per mano delle autorità di Kiev, del loro terrorismo di stato. Costoro non nascondono nemmeno più di essere stati loro. Questo crimine disumano ...