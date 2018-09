Al Via Il Foro Festival di Carmagnola con la Silent Disco e l' atteso concerto

Code autostrada : traffico in tempo reale - ultime notizie/ Bollettino Viabilità : Traforo del Monte Bianco : Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. Bollettino ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. traffico intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:57:00 GMT)

Maltempo a Roma - albero cade su auto : coppia ferita/ Allagamenti in Via Cristoforo Colombo e a Ponte Milvio : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, Allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 00:20:00 GMT)

Traffico autostrade da bollino nero : esodo Ferragosto/ Bollettino Viabilità : code al traforo del Monte Bianco : esodo di Ferragosto: bollino nero per il Traffico, ultime notizie Bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 20:29:00 GMT)

Esodo Ferragosto - traffico autostrade : bollino nero/ Bollettino Viabilità : chiuso tratto traforo Monte Bianco : Esodo di Ferragosto: bollino nero per il traffico, ultime notizie Bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:03:00 GMT)

Bari - mancata precedenza in Via Petroni : abbattuto semaforo e palo delle telecamere : Sarebbe una mancata precedenza la causa dell'incidente fra due auto avvenuto questo pomeriggio all'angolo tra via Giulio Petroni e via Pasubio. Uno dei due mezzi venuti in contatto ha finito la sua ...

Tour de France - la partenza è da Formula 1 : griglia e semaforo al Via per i corridori. Poi tappa sprint da 65 km : La 17esima tappa del Tour de France, da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan Col du Portet, sui Pirenei, si è aperta con una novità assoluta: una partenza in griglia con tanto di semaforo, in stile Formula 1, per i corridori impegnati in una tappa sui generis, lunga solo 65 km, con tre vette da scalare e arrivo in salito. Video Twitter/Tour de France L'articolo Tour de France, la partenza è da Formula 1: griglia e semaforo al via per i ...

Protesta autodemolitori a Roma / Video - invasa Via Cristoforo Colombo dopo la respinta di Comune e Regione : Protesta autodemolitori a Roma, Video: invasa via Cristoforo Colombo dopo il muro alto trovato con i funzionari di Comune e Regione. Cosa accadrà nelle prossime ore?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:46:00 GMT)

Roma : tensione in Via Cristoforo Colombo - autodemolitori bloccano traffico : Roma – Caos degli autodemolitori alle 16.30 circa su via Cristoforo Colombo nei pressi di Piazza dei Navigatori e della sede della Regione Lazio. Uno dei circa 40 manifestanti da giorni in protesta contro il mancato rinnovo delle licenze da parte del Comune e’ salito su un’impalcatura pubblicitaria alta circa 15 metri minacciando di gettarsi nel vuoto. Altre cinque persone si sono invece sdraiate sull’asfalto, bloccando ...