Agli US Open si discute di un arbitro

Incredibile Agli Us Open - l'arbitro incita Kyrgios. Federer avvisa : "Non si può fare" : Episodio "inedito" con protagonista il giudice Lahyani sceso a incitare Nick. Federer: "Non si può fare"

US Open – Del Potro sicuro in 3 set : l’argentino batte Verdasco e vola Agli ottavi : Successo in 3 set per Juan-Martin Del Potro: l’argentino accede agli ottavi degli US Open battendo lo spagnolo Verdasco dopo quasi 3 ore Nella tarda notte italiana Juan-Martin Del Potro ha battagliato per quasi 3 ore contro Fernando Verdasco, con in palio un posto agli ottavi degli US Open. ‘Palito’ ha avuto la meglio in 3 set, molto combattuti, nei quali si è imposto sul rivale spagnolo, numero 32 al mondo, con il punteggio di 7-5 / 7-6 ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Nadal e Anderson Agli ottavi di finale ma che sofferenza! Avanzano Del Potro e Raonic : Inizia a delinearsi il quadro della situazione negli US Open 2018 di tennis. Nella serata/nottata italiana sono arrivati i primi risultati dei qualificati agli ottavi di finale del Major statunitense del tabellone maschile con grandi firme tra i protagonisti. Nadal E Anderson agli ottavi CON SOFFERENZA – Partiamo dal punto di riferimento per eccellenza, il n.1 del mondo Rafael Nadal, opposto al russo (n.26 ATP) Karen Khachanov. Il bilancio ...

US Open – Sloane Stephens stende Vika Azarenka : la campionessa in carica vola Agli ottavi : Sloane Stephens stacca il pass per gli ottavi di finale degli US Open: la tennista americana, campionessa in carica supera Azarenka in 2 set Nonostante sia la campionessa in carica, Sloane Stephens resta sempre un po’ ‘fuori’ da ogni discorso relativo alla possibilità di back to back negli US Open. Eppure l’americana sembra in grande forma. La tennista numero 3 al mondo, la più alta per posizione in classifica viste le eliminazioni di ...

Agli Us Open è di nuovo sfida fra le sorelle Williams - Nadal incontra Khachanov : ... il suo miglior ranking di sempre - contro il n.55 John Millman, la grande sorpresa è venuta dall'eliminazione di Caroline Wozniacki, la numero 2 del mondo e la testa di serie più alta rimasta in ...

Polemica Agli Us Open - l'arbitro sprona Kyrgios : 'Sei formidabile' : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so», ha detto Layani a Kyrgios. «Ok, però al prossimo cambio campo fai venire il ...

U.S. Open - la Cornet cambia la mAglietta e si becca un 'warning'. Poi le scuse : La WTA è sempre stata e sarà sempre in prima linea per le donne e per lo sport delle donne. Alizé non ha fatto nulla di sbagliato'. A seguire le scuse degli americani, anche se non manca chi sostiene ...

Tennis - polemica Agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la mAglia in campo ma gli uomini possono farlo : Sotto un sole cocente Alizé Cornet è stata sanzionata per una violazione al regolamento per essersi tolta la maglietta. La aveva indossata al contrario e si è diretta a bordo campo per aggiustarsela. L’arbitro, Christian Rask, ha immediatamente segnalato la violazione del codice. L'articolo Tennis, polemica agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la maglia in campo ma gli uomini possono farlo proviene da Il Fatto ...

Le sorelle Serena e Venus Williams venerdì giocheranno l’una contro l’altra Agli US Open : venerdì le tenniste e sorelle statunitensi Serena e Venus Williams giocheranno per la trentesima volta l’una contro l’altra, al terzo turno degli US Open di New York, uno dei quattro Grand Slam, cioè i tornei di tennis più importanti al The post Le sorelle Serena e Venus Williams venerdì giocheranno l’una contro l’altra agli US Open appeared first on Il Post.

Us Open - triste notte per gli azzurri : out Sonego - Seppi e Lorenzi - non sbAglia invece Nadal : Sonego, Seppi e Lorenzi fuori dagli Us Open, il contingente azzurro si riduce dopo una notte avara di soddisfazioni per i nostri colori Sonego, Seppi e Lorenzi sono stati tutti eliminati al secondo turno degli Us Open. Compito davvero arduo nella notte per il nostro Lorenzo Sonego, che si trovava a dover affrontare la testa di serie numero 27 Khachanov, il quale si è imposto senza perdere neanche un set contro l’azzurro. Discorso ...

US Open – La denuncia di Stefano TravAglia : “giocare così è una follia! Ho bisogno di una flebo - rischiavo grosso” : Stefano Travaglia attacca gli organizzatori degli US Open: il tennista italiano critica, con parole durissime, la scelta di giocare con delle temperature così alte Si alzano le temperature agli US Open, ma purtroppo non è merito dei match. Anzi… gli incontri ne risentono in termini di spettacolo, visti i problemi riscontrati dai tennisti, sofferenti per il grande sforzo di giocare per oltre 2 ore (nella migliore delle ipotesi) con il ...

Il tutù di Serena Williams Agli US Open 2018 è un messaggio a tutte le mamme : agli US Open 2018, con il suo tutù nero svolazzante e la sua aderentissima maglia monospalla, Serena Williams ha regalato un invincibile assolo in cui ha sfoderato tutta la sua femminilità. Così, danzando con la sua racchetta tra le mani, la Venere in Gonnella ha dato il benservito all'avversaria polacca Magda Linette in un 6-4 6-0 finale.Dal look della tennista non sono rimasti colpiti solo gli sportivi: il suo tutù, ...

Us Open - bene Fognini : ko Cecchinato e TravAglia : Avanza Fabio Fognini 4-6 6-2 6-4 7-6 , 5, allo statunitense Mmoh. Stefano Travaglia è stato invece tra le vittime del caldo umido torrido di questi giorni a New York con punte di 39 gradi e si è ...