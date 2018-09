Aggiornamento Android Oreo 8 0 per LG G5

Xiaomi Mi MIX 2S : Aggiornamento Android 9 Pie con patch di settembre : Lo Xiaiomi Mi MIX 2S è uno dei pochi dispositivi che è entrato a far parte del programma beta di Android 9 Pie, ovviamente dopo quelli di Google privilegiati dal marchio stesso.L’azienda ha invitato tutti i beta tester a provare la MIUI 10, basata su Android 9 Pie, già da inizio mese e dopo una revisione approfondita delle prime problematiche relative alla stabilità del sistema operativo, ha rilasciato una versione contenente già le patch ...

Prime tracce di Android Pie su Samsung Galaxy S9 in Rete : previsioni sull’Aggiornamento : Due indizi non fanno una prova, soprattutto in ambito smartphone, ma sicuramente sono a dir poco incoraggianti per i non pochi possessori di un Samsung Galaxy S9 o S9 Plus. Poco più di una settimana fa vi abbiamo parlato dei lavori per portare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie a bordo dello smartphone in tempi ristretti, con alcune indiscrezioni da valutare con attenzione, ma oggi 29 agosto sembrano esserci tutti i presupposti ...

WhatsApp - Aggiornamento per utenti Android : addio ai vecchi messaggi : WhatsApp è uno dei sistemi di messaggistica istantanea di riferimento per molti utenti, ed insieme a Telegram e a Messenger di Facebook è probabilmente il più utilizzato. Per rimanere un'applicazione sempre più innovativa, gli sviluppatori lavorano per migliorarne le funzionalità, e gli aggiornamenti dell'applicazione avvengono in maniera continuativa. A tal proposito è recente la comunicazione rilasciata da WhatsApp sul suo blog ufficiale, che ...

Android Pie su ASUS - Honor - Samsung - Huawei - LG - Sony e HTC : quali modelli con l’Aggiornamento? : Android P è l'ultima major-release concepita da Google, attorno a cui gravita l'attenzione degli utenti più curiosi. Quale sarà il primo produttore a rilasciare l'aggiornamento, e quali tempistiche seguiranno tutti gli altri? Possiamo già provare ad ipotizzare i modelli che potranno ricevere l'upgrade, sulla base dei trascorsi dei vari OEM e sulle indicazioni da loro rilasciate nell'ultimo periodo. Partiamo da ASUS, che non si è sbottonata ...

Anche Samsung Galaxy J5 2017 riceve l’Aggiornamento ad Android 8.1 Oreo : Samsung Galaxy J5 (2017) sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, con le patch di sicurezza di agosto, a partire dalla Polonia. L'articolo Anche Samsung Galaxy J5 2017 riceve l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Vicina la prima svolta per OnePlus 6 sull’Aggiornamento Android Pie 9.0 : novità a settembre? : Potrebbe essere un mese di settembre davvero ricco di novità per i tanti utenti italiani che hanno deciso di puntare su un OnePlus 6 in questo 2018, soprattutto in riferimento a coloro che sono impazienti di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie 9.0. Al momento non abbiamo ancora date esatte per il rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva e stabile, è giusto premetterlo, ma rispetto agli interventi minori di cui vi ...

Non rinuncia ad Android Pie il duo Nexus 6 e 5X : con Aggiornamento tramite porting : Non avete alcuna intenzione di mollare i vostri Nexus 6 e 5X, ma sapete bene che così facendo non riceverete mai ufficialmente l'aggiornamento ad Android Pie 9.0? Possiamo capire il vostro dispiacere, che verrà in qualche modo appianato, almeno questo è il nostro augurio, dalla notizia che stiamo per darvi: grazie al lavoro svolto da due membri di XDA Developers, entrambi i dispositivi potranno provare l'ebrezza che solo l'installazione di una ...

Aggiornamento a Android 9 Pie : quali smartphone possono farlo : quali sono gli smartphone già in lista ufficiale per l’Aggiornamento a Android 9 Pie ossia all’ultima versione del sistema operativo di Google che è stata recentemente rilasciata? Abbiamo preparato un riepilogo di tutti i modelli che sono stati confermati ufficialmente dalle case produttrici come in attesa dell’update che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e mesi. Va da sé che sono molti di più quelli eleggibili e che ...

Primissime ipotesi per Huawei P20 Lite sui tempi dell’Aggiornamento Android 9.0 il 22 agosto : Ci sono ancora moltissimi nodi da sciogliere in questo periodo a proposito degli smartphone che avranno modo di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0 e tra questi dovremmo vedere anche il tanto popolare Huawei P20 Lite. Le maggiori incertezze sul device, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa con le prime considerazioni generali sull'approccio che il produttore cinese avrà nei confronti di questo pacchetto software, ...

Quali Samsung Galaxy riceveranno l’Aggiornamento Android Pie 9.0? Lista e tempistiche : Tempo di primi bilanci per gli utenti in possesso di smartphone di ultima generazione, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti Samsung Galaxy che da un punto di vista hardware e software possiamo considerare più avanzati. Inutile dire che le considerazioni di questi giorni gravitano attorno all'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0, se pensiamo che ad inizio settimana abbiamo già avuto modo di menzionare una svolta preliminare ...

Huawei potrebbe iniziare l’Aggiornamento ad Android 9 Pie già a settembre : Secondo alcune anticipazioni Huawei presenterà EMUI 9, basata ovviamente su Android 9 Pie, già a IFA 2018, e dovrebbe renderla immediatamente disponibile per la serie P20. L'articolo Huawei potrebbe iniziare l’aggiornamento ad Android 9 Pie già a settembre proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie? Ecco gli smartphone che riceveranno l’Aggiornamento : Android 9 Pie è stato svelato in versione definitiva da qualche giorno, il 6 agosto, ed è già stato reso disponibile al download […] L'articolo Android 9 Pie? Ecco gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie ha un problemuccio con il comando Indietro : l’Aggiornamento sarebbe quasi pronto : Sia sulle beta di Android 9 Pie che sulla stabile, un tap sul tasto conduce alla home invece di riportare l'utente a quello che stava facendo L'articolo Android 9 Pie ha un problemuccio con il comando Indietro: l’aggiornamento sarebbe quasi pronto proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 3 e 3T riceveranno - clamorosamente - l'Aggiornamento ad Android P : Specialmente negli ultimi anni, OnePlus è di certo un produttore di smartphone che si è fatto notare non poco. La propria politica aziendale, focalizzata sulla produzione di smartphone all'avanguardia ad un prezzo di vendita relativamente contenuto , ha permesso di attirare un grande numero di clienti , sebbene si tratti ...