Agenzie di rating | cosa sono e come lavorano

Tria sulle Agenzie di rating : 'Le conviceremo coi fatti' : Abituati ormai da mesi ad un clima politico fatto di continue dichiarazioni roboanti e provocatorie, destano quasi stupore i toni pacati e tranquillizzanti usati del ministro dell'economia Giovanni Tria, che comunque ha sempre mantenuto questo tipo di profilo fin dai primi giorni di vita del governo. Tria, da Shangai, ultima tappa del suo viaggio in Cina, ha commentato la decisione dell'agenzia di rating Fitch, che ha confermato la tripla B ...

Tria : convinceremo le Agenzie di rating con i fatti : ... ma non ha mai ricevuto o richiesto un solo euro a sostegno delle proprie finanze', ha aggiunto il ministro dell'Economia Tria. Queste cose 'le abbiamo spiegate anche ai nostri interlocutori cinesi e ...

“Nel 2019 si torna al voto”. Italia a rischio secondo le Agenzie di rating : riforme costose : “L’inverno sta arrivando” è una frase celebre dei protagonisti di Games of Thrones (Il Trono di Spade, ndr.), fortunata serie TV prodotta dalla HBO e campione di incassi. Immaginate adesso di vedere Di Maio e Salvini nei panni dei personaggi fantasy ideati da George RR Martin. Perché per l’Italia saranno mesi durissimi. A ‘ribadirlo’ è l’agenzia di rating Fitch: nella serata di ieri è arrivata conferma ...

Tria : 'Convinceremo le Agenzie di rating con azioni concrete' - : "Allarmismo dei giornali distrae i mercati - ha detto il ministro dell'Economia - In Italia non c'è finanza allegra"

Tria sulle valutazioni di Fitch : 'Ci saranno azioni' per convincere Agenzie rating : 'Tra poco non ci sarà più il problema di convincere su azioni future, ma ci saranno le azioni' per rassicurare le agenzie di rating. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un incontro con la stampa italiana a Shanghai, commentando la revisione da stabile a negativo dell'outlook sull'Italia da parte dell'agenzia Fitch che ha lasciato ...

Arrivano le nuvole dell'economia : spread - Agenzie di rating - pil debole : Piazza Affari ha chiuso la seduta in calo dell'1,1% in un clima di attesa per la decisione sul rating dell'Italia da parte di Fitch e possibili novità sul tema dazi. spread a quota 290 punti. -

Agenzie rating : cosa rischia l'Italia con una bocciatura : Preoccupa la tenuta dei conti pubblici e un futuro da "fallen angel", gli emittenti un tempo affidabili e che poi piazzano sul mercato titoli "spazzatura"

"Giudizi che ormai contano poco" Borghi smonta le Agenzie di rating : Pronta la mazzata di Fitch? Intervista di Affaritaliani.it al leghista Claudio Borghi, presidente della Commissione Finanze della Camera. "Se le agenzie di rating sono in buona fede riportano un rischio che però non dipende dal governo ma dalla Banca Centrale Europea" Segui su affaritaliani.it

Turchia : Scholz - è rischio ulteriore per la Germania. Le Agenzie di rating la declassano a livello "spazzatura" : La crisi della Turchia rappresenta un rischio ulteriore per l'economia della Germania, in un contesto già teso per via delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti e l'incertezza per una Brexit senza accordo. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, ...

Banche tentano di riscattarsi - ma mercati temono scure Agenzie rating : All'incontro erano presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice premier Matteo Salvini e Di Maio, nonché il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria . Detto questo i ...