Affida il figlio a una comunità senza sapere che verrà adottato | Un equivoco

Spoiler Il Segreto : Santacruz vuole Affida re il figlio alla giornalista Irene : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto ” [VIDEO]nata d alla penna dell’autrice Aurora Guerra e sempre in grado di coinvolgere il pubblico con numerosi colpi di scena. Negli episodi che dovrebbero essere trasmessi sugli schermi televisivi italiani tra la fine del mese prossimo e inizio ottobre, Severo Santacruz , dopo aver riabbracciato finalmente il suo bambino che in precedenza era stato rapito d alla ...

FRIBURGO - COPPIA VENDEVA FIGLIO AI PEDOFILI SUL DARKWEB/ Germania - condanna anche in Spagna : bimbo Affidato... : Germania, abusano del FIGLIO e lo vendono online a PEDOFILI: condannati a 12 anni di carcere. Le ultime notizie: pena anche per quattro clienti, quella massima di 10 anni(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:51:00 GMT)