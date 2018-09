Addio a Cavalli Sforza | il genetista delle migrazioni

huffingtonpost

(Di sabato 1 settembre 2018) Si è spento nella notte a Belluno ilLuigi Luca, pioniere della ricostruzione della storiapopolazioni umane eattraverso la genetica. Aveva 96 anni. Nel corso della sua lunga carriera accademica aveva insegnato alle università di Parma, Pavia e Stanford, negli Stati Uniti.dedicò gran parte dei suoi sforzi accademici all'idea di smontare il concetto di "razza" e fu uno dei primi genetisti a indagare sul modo in cui i geni contengono tracce della storia dell'umanità, interessandosi anche di antropologia e linguistica. I risultati dei suoi studi possono essere letti in una serie di libri divulgativi, molti dei quali di grande successo, come Geni, popoli e lingue.