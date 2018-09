Accordo segreto tra Google e Mastercard per scambiarsi dati personali

GOOGLE E MASTERCARD - “Accordo segreto PER TRACCIARE CLIENTI”/ Ultime notizie : nuovo Cambridge Analytica? : GOOGLE MASTERCARD, patto SEGRETO per TRACCIARE acquisti offline. Ultime notizie: la grave accusa della società di analisi finanziaria Bloomberg, che punta il dito contro Big-G(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:03:00 GMT)

Cosa ha scoperto Google grazie all'Accordo segreto con Mastercard : grazie a un accordo segreto con Mastercard, nell’ultimo anno Google ha potuto scoprire se i suoi utenti sono andati a comprare in negozi fisici i prodotti visti in rete. Questa la scoperta fatta da Bloomberg, che ha rivelato dell’acquisto da parte del motore di ricerca - che in realtà è il più grande venditore di pubblicità al mondo - di una quantità di informazioni che riguardano in particolare i ...

L’Accordo segreto tra Google e Mastercard : Google compra i dati sugli acquisti offline nei negozi con carta di credito, per scoprire quanto sono efficaci le pubblicità online The post L’accordo segreto tra Google e Mastercard appeared first on Il Post.