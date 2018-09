Accadde oggi | il 1° settembre 1902 il primo film di fantascienza

Accadde oggi : il 22 agosto 1864 nasce la Croce Rossa : nasce a Ginevra il 22 agosto 1864 la Croce Rossa Internazionale, intesa come organizzazione umanitaria per soccorrere i feriti in guerra: 14 Paesi si impegnarono a riconoscere i diritti delle vittime dei conflitti bellici. L'articolo Accadde oggi : il 22 agosto 1864 nasce la Croce Rossa sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : nel 1975 la sonda Viking viene lanciata verso Marte : Ben 43 anni fa, il 20 agosto 1975 , veniva lanciata verso Marte la sonda spaziale Viking 1: la NASA dava ufficialmente il via al programma spaziale Viking , i cui obiettivi principali erano ottenere immagini ad alta risoluzione di Marte , caratterizzare la struttura e la composizione dell’atmosfera e della superficie, ricercare tracce di vita aliena. La sonda era costituita da un modulo orbitante e da un modulo di atterraggio. In oltre 6 anni ...

Accadde oggi : il 2 agosto del 216 a.C. la più celebre vittoria di Annibale nella sua campagna in Italia : Il 2 agosto del 216 a.C. abbe luogo la più celebre vittoria di Annibale nella sua campagna in Italia: a Canne, in Puglia, l’esercito del condottiero cartaginese sconfisse i romani, guidati dai consoli Lucio Emilio Paolo e Terenzio Varrone, che lasciano sul campo 35 mila uomini, oltre a 10 mila prigionieri. L'articolo Accadde oggi: il 2 agosto del 216 a.C. la più celebre vittoria di Annibale nella sua campagna in Italia sembra essere il ...