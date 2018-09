Abolita l’ora legale? La proposta UE

newsinforma

(Di sabato 1 settembre 2018) Diremo addio all’ ora? Dipende. Come riferisce l’Ansa, la Commissione Ue presenterà presto unadi legge per l’abolizione del cambio d’ora due volte l’anno. In questo modo, verrebbe mantenuta la stessa ora tutto l’anno, senza però indicazioni precise su quale adottare frao solare. Ogni stato membro, decidererà se restare all’ora solare o a quella. A fornire le informazioni è stato un portavoce della Commissione Ue. L’orapotrebbe sparire o diventare unica A quanto pare, sulla questione di mantenere una sola ora trae solare, è stato fatto un sondaggio pubblico, a cui hanno risposto in milioni. Molti, soprattutto nei paesi del Nord, ritenegono superate le ragioni dell’ora. I disturbi del sonno che ne derivano e il risparmio energetico non sono più considerati motivi validi. Ben ...