A Star Is Born - la stella di Lady Gaga è più scintillante che mai nel remake di Bradley Cooper (recensione) : Capelli biondo cenere perennemente spettinati, occhioni da cerbiatta truccati senza troppe cerimonie, un naso forse troppo generoso, un lavoro modesto e una grande ambizione da perseguire. In A Star Is Born, terzo remake del celebre film del 1937 diretto qui da Bradley Cooper, Lady Gaga è Ally, la ragazza della porta accanto. E se Ally ha preso vita, e se sembra così vera quando la vediamo sullo schermo protagonista della più tragiche delle ...

VENEZIA 2018 : A Star IS BORN – La recensione : Jackson Maine (Bradley Cooper) è una rockSTAR alcolizzata e tossicodipendente sul viale del tramonto. Un giorno, piombato casualmente in un night club, rimane folgorato dalla voce della dolce Ally (Lady Gaga), cameriera disillusa che sogna di diventare una cantante. Innamorato della ragazza e del suo innato talento, Jack decide di farle da pigmalione nel mondo dello STAR system, cercando di preservarne la purezza e la genuinità. ...

A Star is Born - buon lavoro sui personaggi ma il risultato è modesto : Il resto della storia la conosciamo: la favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo talento al mondo, poi sarà con le sue mani che scalerà le classifiche, mentre la ...

LADY GAGA REGINA DI VENEZIA IN "A Star IS BORN"/ Foto - mano nella mano con Bradley Cooper sul red carpet : LADY GAGA REGINA assoluta alla Mostra del Cinema di VENEZIA: la diva, protagonista di "A STAR is born" conquista tutti e ringrazia l'attore-regista Bradley Cooper.

Lady Gaga diretta da Bradley Cooper in "A Star is born" : 'A star is born', presentato fuori concorso alla 75esima Mostra del cinema, segna il debutto alla regia del celebre attore Bradley Cooper, nominato quattro volte all'Oscar, e ha per protagonista Lady ...

A Star Is Born si salva solo grazie a Lady Gaga : Non ci sta Bradley Cooper, al suo esordio alla regia, a tenere basso il tono e dosare i personaggi (ha Lady Gaga nel cast del resto!) e mira ad allargare tutto, a rendere ognuno dei coinvolti un carattere epico, dai problemi e dai desideri titanici in un mondo difficile. Tutto è così colorato e saturo che alla fine nulla lo è e il film perde la capacità di convincere il pubblico della sua storia notoriamente già sentita. Questo, in poche parole, ...

Per A Star is born - una costellazione di modelle e attrici : Terza serata della Mostra del Cinema di Venezia 2018 e forse siamo già al red carpet più glamour. L’occasione è la prima, fuori concorso, di A star is born e nulla come E’ nata una stella può attirarne di aspiranti e di concrete e riconosciute. Le più arrivano dalla moda, piuttosto che dal cinema. E non mancan anche qualche stella della musica italiana. Le foto.

LADY GAGA CONQUISTA VENEZIA CON "A Star IS BORN"/ Ultime notizie - Foto : la versione con poco trucco convince! : Arrivo da vera diva per LADY GAGA alla Mostra del Cinema di VENEZIA: la pop STAR presenterà oggi 31 agosto il film fuori concorso intitolato 'A STAR is born'.

Bradley Cooper e Lady Gaga a Venezia 75 presentano A Star Is Born : “Una bellissima storia e un’esperienza incredibile” : Bionda platino e vestita di bianco, ma non è Marilyn Monroe: Lady Gaga a Venezia 75 ha stupito tutti con una candida mise estiva, sfoggiata al Lido in occasione della Mostra del Cinema 2018. La popStar e attrice ha infatti presentato insieme a Bradley Cooper il film A Star Is Born, remake dell’omonimo musical portato al successo dalle interpretazioni di Judy Garland negli anni ‘50 e da Barbra Streisand negli anni ‘70. Gaga è arrivata a ...

Sfolgorante ed introspettivo - 'A Star is Born' spopola al Lido di Venezia : Un film le cui temperature ed atmosfere sono diversissime, dramma sentimentale e pellicola musicale, ritmo ruggente e ripiegamento introspettivo. L'attesissimo "A Star is Born" di Bradley Cooper che è regista, sceneggiatore, produttore e attore coprotagonista insieme a Lady Gaga, Star dell'eccentricità per antonomasia che si svela come attrice, è giunto Fuori Concorso alla 75^ Mostra del Cinema di Venezia. Comprensibi curiosità, interesse ed ...

Festival di Venezia 2018 - A Star is Born : Bradley Cooper e Lady Gaga in una delle love story più toccanti del nuovo secolo : Venezia 75 e il naso di Lady Gaga. Se ogni film ha una sua inquadratura ideale, un proprio dettaglio autentico e riuscito, quando andrete a vedere A Star is Born, passato al Festival di Venezia, Fuori Concorso, vi ricorderete di Bradley Cooper – nel film il chitarrista Jackson Maine – che di questo naso di Lady Gaga – nel film la cameriera/pianista/cantante acqua e sapone Ally – ne tesse le amorevole lodi, innamorandosene ...

Venezia 75 : Bradley Cooper e Lady Gaga presentano A Star Is Born : A Venezia 75 è arrivato finalmente il momento di A Star Is Born: esordio alla regia di Bradley Cooper e prima volta da protagonista in un film per il cinema di Lady Gaga. Presentato fuori concorso, è indubbiamente uno degli eventi più attesi di questa edizione. Il classico portato in sala per la prima volta nel 1937 a cura di William A. Wellman, già rifatto nel 1954 e nel 1976 torna in una nuova versione, che vede Bradley Cooper vestire i panni ...

Lady Gaga e Bradley Cooper conquistano Venezia con «A Star Is Born» : Che fosse un uomo dalle mille risorse lo sapevamo già, ma oggi ne abbiamo avuto ulteriormente la prova. In A Star Is Born, suo primo film da regista presentato fuori concorso alla 75esima Mostra del cinema di Venezia, Bradley Cooper dirige, recita, canta. E lo fa tanto bene. Insieme a un’altra stella assai luminosa: Lady Gaga. Sono loro i due (irresistibili) protagonisti di È nata una stella, remake del glorioso classico(ne) hollywoodiano, ...

