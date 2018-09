A Roma piove La strada diventa una piscina e c' è anche chi nuota

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: #Pioggia a #Roma. La strada diventa una piscina (e c'è anche chi nuota davanti al Colosseo). Video di Giuseppe Valli https… - MicheleFaioli : RT @ilfoglio_it: #Pioggia a #Roma. La strada diventa una piscina (e c'è anche chi nuota davanti al Colosseo). Video di Giuseppe Valli https… - Gio15474822 : RT @ilfoglio_it: #Pioggia a #Roma. La strada diventa una piscina (e c'è anche chi nuota davanti al Colosseo). Video di Giuseppe Valli https… - ilfoglio_it : #Pioggia a #Roma. La strada diventa una piscina (e c'è anche chi nuota davanti al Colosseo). Video di Giuseppe Valli -

(Di sabato 1 settembre 2018) Un violento nubifragio ha causato diversi danni ieri a. Le immagini mostrano l’esterno di un bar, a via San Giovanni in Laterano, proprio di fronte al Colosseo, completamente inagibile a causa dell’allagamento delle strade. Un ragazzo è addirittura intento are ina testimoniare il