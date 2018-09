A Monza prima fila tutta rossa   Raikkonen in pole | poi Vettel Hamilton solo terzo|Le

Formula 1 Monza - le due Ferrari in prima fila : la griglia di partenza completa : Grandissima prestazione delle due Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Monza, che si correrà domani a partire dalle 15.10. Con un giro super, che è valso il record della pista, Kimi Raikkonen si è messo davanti l’altra Ferrari di Sebastian Vettel e le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. griglia di partenza Queste le posizioni di partenza del GP di Monza: 1. Raikkonen (Ferrari)2. Vettel (Ferrari)3. Hamilton ...

Formula 1 GP Monza - l'orgoglio di Arrivabene : 'Prima fila che ricorderò per sempre' : "Questa qualifica mi è piaciuta molto perché i ragazzi erano molto sereni" ha detto il team principal della scuderia Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport. "Pur essendo una qualifica tirata, ...

Formula 1 : tripudio a Monza - prima fila tutta Ferrari - Raikkonen in pole davanti a Vettel : tripudio Ferrari a Monza. La Rossa vola sul circuito di casa e non solo dopo otto anni si riprende la pole position, ma riesce anche a fare doppietta, un evento che i milioni di tifosi del Cavallino in tutto il mondo aspettavano addirittura dal 2000. ...

VIDEO F1 - Highlights qualifiche GP Italia Monza : pole sensazionale di Raikkonen - prima fila Ferrari : Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un pazzesco 1:19.119, nuovo record della pista, guadagnandosi così il diritto di scattare dalla prima piazzola in occasione della gara che si correrà domani sullo storico tracciato di Monza. Il finlandese ha messo in fila il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, ...

Pole storica di Raikkonen e prima fila rossa a Monza : La magia di Monza arriva a far dissolvere le nuvole nere come la pece che pochi minuti prima delle qualifiche del GP d’Italia si sono avvicinate al circuito. Ma la tenuta pioggia non si è vista e alla roulette della F1 ha vinto il rosso, quelle delle Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, che […] L'articolo Pole storica di Raikkonen e prima fila rossa a Monza sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Ferrari - prima fila tutta rossa a Monza : Raikkonen in pole davanti a Vettel : prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia . Kimi Raikkonen ha fatto segnare la pole position in 1'19'119 a Monza , nuovo record della pista, davanti al compagno di squadra ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

Gp Monza : prima fila tutta Ferrari. Raikkonen in pole - poi Vettel : Monza - Ferrari sugli scudi nel Gran Premio d'Italia di Formula 1 . Sul circuito di Monza, Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la ...

Prima fila tutta rossa a Monza : Raikkonen in pole davanti a Vettel : Ferrari sugli scudi nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Sul circuito di Monza, Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di ...

Ferrari da sogno a Monza : la prima fila è tutta rossa : nostro inviato a MonzaGli occhiali per nascondere il ghiaccio dei propri occhi. Ghiaccio sciolto e commosso, stavolta. Pole a Monza. "Sono felice, non potevo scegliere un posto migliore per fare la pole e adesso speriamo per domani, di poter chiudere la gara nella stessa posizione". Sì. Kimi Raikkonen non poteva scegliere un posto e un momento migliori per tornare alla pole dopo 462 giorni, regalando la prima posizione al Cavallino dopo otto ...

F1- Raikkonen in pole a Monza - quante emozioni ai box per la moglie Minttu : prima le lacrime poi l’abbraccio con Arrivabene [VIDEO] : Una pole position che vale tanto: lacrime di gioia ai box Ferrari per la moglie di Kimi Raikkonen Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e conquistare una ...

Prima fila tutta Ferrari a Monza con Raikkonen in pole e Vettel secondo : Roma, 1 set., askanews, - Prima fila tutta Ferrari sul filo dei millesimi al Gp d'Italia, quattordicesima prova del mondiale di F1 in programma domani sui circuito di Monza. Tutto nell'ultimo giro con ...

Monza : prima fila Ferrari - pole Raikkonen : ANSA, - Monza, 1 SET - prima fila targata Ferrari nel Gran premio d'Italia di Formula 1, che si disputerà domani pomeriggio. Sul circuito di Monza, il finlandese Kimi Raikkonen ha ottenuto la pole ...

Prima fila tutta rossa a Monza : Raikkonen in pole davanti a Vettel : Ferrari sugli scudi nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Sul circuito di Monza, Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. In quarta posizione, sempre su Mercedes, c'è Bottas