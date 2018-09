ilgossip

: 75esima Mostra del Festival del Cinema di Venezia: ieri Emma Marrone ha stupito tutti, sottolineando le curve con u… - Ilgossipitalia : 75esima Mostra del Festival del Cinema di Venezia: ieri Emma Marrone ha stupito tutti, sottolineando le curve con u… - FilippoBuccella : Luca Buccella @LuKeEx39 dal Festival di #Venezia75 La videorecensione di #TheBalladOfBusterScruggs , il nuovo film… - buckwriter : RT @Unomattina: In collegamento con Venezia per parlare della 75esima mostra del cinema @massimilianotv @BistiValentina #31agosto @RaiUno @… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Ladeldisi conferma la vetrina luccicante attraverso cui osservare le varie star e starlette nel pinnacolo del proprio personalissimo concetto di eleganza. Sul red carpet dellatografica in corso sfila l’eleganza delle protagoniste del mondo dello spettacolo nazionale e internazionale Anche quest’anno sfilano numerosi sul red carpet della kermesse i personaggi del mondo delnazionale e internazionale, ma anche cantanti, modelle e influencer che, in qualche modo, si sono “guadagnate” l’opportunità di un défilé sotto i flash accecanti dei fotografi. Numerose sono le donne che hanno calpestato il tappeto rosso in questi giorni al Festival deldi. Tra le donne italiane, prima con un abito più giornaliero di Armani, e dopo hacon un abito che non è solita indossare, ma che ...