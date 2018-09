14 luoghi comuni sull’autismo che dobbiamo sfatare

Amore - i cinque luoghi comuni che smontano la coppia : Nel vivere una relazione troppo spesso siamo condizionate da una serie di stereotipi. Ma non esistono regole universali sull’Amore e ogni storia è a sé. Ecco, quindi, alcuni luoghi comuni per il rapporto di coppia da sfatare. Iniziamo dal re degli stereotipi: “Basta l’Amore per andare avanti”. Falso e lontano dalla realtà. Perché la tua relazione cresca e duri nel tempo, il sentimento da solo non è sufficiente. Servono ...

Grillo cita '9 luoghi comuni sulla Tav' : "Senza la Torino-Lyon il Piemonte sarebbe isolato dall'Europa; quest'opera fa bene all'economia, perché mette in moto capitali privati; la linea é quasi tutta in galleria. che male fa?", sono tre dei ...

Ballottaggi in 75 Comuni - la Lega cerca conferme. Cinque Stelle in corsa solo per 3 capoluoghi : Dopo la prima tornata elettorale del 10 giugno non brillante per il M5S, i due alleati di governo si sfidano di nuovo nel turno di Ballottaggi che conclude il ciclo delle elezioni amministrative 2018. Il trionfo della Lega di Matteo Salvini è dato quasi per scontato, dopo i sondaggi che segnano il Carroccio in netto vantaggio sui CinqueStelle. Se i...