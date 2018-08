Zingaretti alla Festa del Fatto | “Cambiare il nome al Pd? Non lo escludo Salvini

La lezione di Lucio Dalla a Zingaretti : Un’intervista finalmente emozionante, ricca, adeguata. La sensazione commovente che l’opposizione al disastro nazionale, così sbandata, tanto rassegnata fino a ieri, abbia trovato il suo leader. Sollecitato da Giovanna Casadio di Repubblica, Nicola Zingaretti ha convinto. In questa Europa assalita d

Zingaretti : «Orban riceve dalla Ue 5 volte di più di quanto versa. Salvini difenda gli italiani» : 'L'Ungheria riceve 4,5 miliardi dall'Unione Europea. Quasi 5 volte in più di quelli che versa, che sono circa 900 milioni. Quindi una parte dei soldi che arrivano agli ungheresi escono dalle tasche ...

Zingaretti : 'Orban riceve dalla Ue 5 volte di più di quanto versa. Salvini difenda gli italiani' : 'L'Ungheria riceve 4,5 miliardi dall'Unione Europea. Quasi 5 volte in più di quelli che versa, che sono circa 900 milioni. Quindi una parte dei soldi che arrivano agli ungheresi escono dalle tasche ...

Pd - Zingaretti lancia la sua corsa alla segreteria : “Convention a Roma il 6 e 7 ottobre. Servono nuovi protagonisti” : Nicola Zingaretti lancia la sua corsa alla segreteria del Partito democratico. E lo fa lanciando qualche critica velata all’attuale – e precedente – classe dirigente: “C’è un immenso bisogno di nuovi protagonisti, di una dimensione collettiva della politica e di leader che sappiano guidare una comunità producendo sintesi tra diversità e poi decidere”, scrive il governatore della Regione Lazio in post sul suo ...

Animali - Zingaretti accoglie la richiesta degli animalisti italiani : “No alla pre-apertura della caccia nel Lazio” : “La Regione Lazio è all’avanguardia in Italia per la tutela della fauna. Esprimiamo il nostro apprezzamento per la scelta del Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e della Giunta Regionale, che hanno accolto la richiesta degli Animalisti italiani Onlus di non autorizzare alcuna pre-apertura della Stagione Venatoria”. Lo rende noto Walter Caporale, Presidente di Animalisti italiani Onlus. “Si tratta di una scelta di civiltà – ...

Sondaggi - il Pd bocciato dalla base : "Non sta facendo opposizione". E Zingaretti supera Renzi : Il Pd non se la passa tanto bene: questo il quadro emerso dall'ultimo Sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli e pubblicato sul Corriere della sera. IPSOS ha chiesto agli elettori di formulare un giudizio sull'operato dei dem nei primi mesi di legislatura e la bocciatura è stata netta. Si legge sul Corriere della sera:Le difficoltà del Pd sono evidenti per tutti gli elettori: quasi il 60% ritiene che non stia facendo nessuna ...

Pd - Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...

Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...

Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...

Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta' : Nicola Zingaretti conferma: sarò in campo per la segreteria del Pd. Lo ha ribadito oggi rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea del partito a Roma. 'Ce la faremo se tutti ci assumiamo le ...

L’Assemblea - Zingaretti - e altri - di un Pd che somiglia a un Leu allargato : Non ho capito, sostenendo Zingaretti, come rinascerà il Pd. Non l'ho capito perché il presidente della Regione Lazio, forse, ha molti dubbi pure lui. Sarà come sostiene Damilano su l'Espresso che la sinistra ha perso le sue radici e le sue ali per questo in Italia non esiste più. Ma le ha perse, le radici, perché da un lato è fallito il suo progetto ideale e, dall'altro, perché il suo elettorato ...

Zingaretti si prende il Pd e dà l'addio alla Regione : Vanno ridefiniti pensiero strategico, collocazione politica, forme del partito e rapporto con gli umori più profondi della società italiana, organizzazione della partecipazione e della rappresentanza ...