Yakuza Kiwami 2 | recensione del gioco per PS4

Si torna nelle strade di Sotenbori con Yakuza Kiwami 2 - ora disponibile in occidente : Ripercorrete il viale dei ricordi con Kazuma Kiryu quando ritornerete a Sotenbori, Osaka, per mediare la pace tra clan rivali, sulla scia di un improvviso assassinio. Sfidato da Ryuji Goda, il Dragone di Kansai, Kiryu si lascerà indietro la sua vita pacifica e si inoltrerà nel mondo che desiderava lasciarsi alle spalle, un mondo in cui può esserci un solo dragone. Unitevi a Kiryu e aiutatelo nella sua grande impresa in Yakuza Kiwami 2, ...

Yakuza Kiwami 2 disponibile da oggi : Ripercorri il viale dei ricordi con Kazuma Kiryu quando ritornerai a Sotenbori, Osaka, per mediare la pace tra clan rivali, sulla scia di un improvviso assassinio. Sfidato da Ryuji Goda, il Dragone di Kansai, Kiryu si lascerà indietro la sua vita pacifica e si inoltrerà nel mondo che desiderava lasciarsi alle spalle, un mondo in cui può esserci un solo dragone. Yakuza Kiwami 2 arriva oggi su PS4 Unisciti a Kiryu e aiutalo ...

Yakuza Kiwami 2 - recensione : "Le persone dicono che il tempo guarisce le ferite ma a volte queste finiscono per diventare cicatrici. Essere qui le riapre tutte."È passato un anno dall'incidente dei 10 milioni di yen, da quando le amare vicende di Yakuza Kiwami sono volte al termine. Con la morte di Kazama, di Nishki e di Yumi, la vita di Kiryu Kazuma sembrava ormai compromessa, minata dalle sventure riservate a coloro che abbracciano il mondo della Yakuza. Unico raggio di ...

Alle ore 18 saremo in diretta con Yakuza Kiwami 2 : Anche oggi si rinnova l'appuntamento con le imperdibili dirette di Eurogamer.it! Nello specifico questa volta ci concentreremo su Yakuza Kiwami 2, in uscita il prossimo 28 agosto per PS4.Per chi non lo sapesse, Yakuza Kiwami 2 è il remake completo di Yakuza 2, originariamente pubblicato per PS2 nel 2006 ed è stato sviluppato usando lo stesso Dragon Engine utilizzato in Yakuza 6: The Song of Life.Oggi, a partire dAlle ore 18, potrete seguire la ...

Il nuovo trailer di Yakuza Kiwami 2 ci mostra l'amore proibito tra Kazuma Kiryu e la detective Kaoru Sayama : I fan della famosa serie di Yakuza saranno certamente in attesa di Yakuza Kiwami 2, ovvero il remake completo di Yakuza 2, originariamente pubblicato per PS2 nel 2006 e sviluppato usando lo stesso Dragon Engine che ha dato vita al recente Yakuza 6: The Song of Life.Oggi Yakuza Kiwami 2 torna sotto i riflettori grazie a un nuovo trailer pubblicato da SEGA che si focalizza sull'amore proibito tra Kazuma Kiryu e la detective Kaoru Sayama:Yakuza ...

Yakuza Kiwami 2 : i dragoni si scontrano nella demo : Yakuza Kiwami 2 torna a far parlare di sé in occasione del lancio della demo del gioco, disponibile gratuitamente sul PlayStation Store.Per ulteriori informazioni sul gioco e sulla demo, ecco qui di seguito il comunica ufficiale SEGA:"Preparati ad affrontare i teppisti di strada insieme a tutta la cucina giapponese che il tuo stomaco può gestire, perché è il momento di mettere piede a Sotenbori nella demo di Yakuza Kiwami 2! Giocando nei panni ...