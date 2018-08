XII Festival - Sagra de l' Ànara Pitànara | a Tarmassia | Verona Dal 5 all' 11

Dal 25 agosto al 2 settembre la XX XII edizione del Todi Festival : Ma non ci saranno solo gli spettacoli al Comunale, il Todi Festival offrirà infatti al suo pubblico tanti eventi di generi differenti , mostre d'arte, concerti, presentazioni di libri, spettacoli per ...

FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' XII - Dal 13 al 23 settembre : ... una nuova iniziativa promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura, dedicata alla Settima Arte e pensata per valorizzare il mondo del cinema e dell'audiovisivo attraverso ...

XXXII edizione del Todi Festival - dal 25 Agosto al 2 Settembre 2018. Intervista a Eugenio Guarducci : ... diretto da Roberto Biselli con il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, Todi Off si articolerà in 9 giornate dedicate al teatro contemporaneo, con 7 spettacoli selezionati in ...