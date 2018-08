Wiko | 3 nuovi smartphone a Ifa 2018

gqitalia

: View2 Go, View2 Plus e Harry2: tre volte Wiko a IFA 2018 Wiko annuncia a IFA 2018 i nuovi smartphone View2 Go, Vi… - arocco1992 : View2 Go, View2 Plus e Harry2: tre volte Wiko a IFA 2018 Wiko annuncia a IFA 2018 i nuovi smartphone View2 Go, Vi… - MarKusss_74 : IFA 2018 – Wiko amplia la sua offerta democratica con i nuovi smartphone View2 Go, View2 Plus e Harry2… - androidblogit : Wiko presenta i nuovi smartphone View2 Go, View2 Plus e Harry2 - -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Attenzione al design e prezzi “democratici”:si presenta a Ifa con tredispositivi, di cui 2 ampliano la collezione View2 ridefinendone il desgn, il View2 Go e il View2 Plus, con Full Screen 19:9. Harry2 è invece un nuovo modello entry level con schermo 18:9. View2 Go e View2 Plus. I duemodelli vengono lanciati in 4 differenti colorazioni, più la variante di fascia alta Supernova. Il design, resistente ed ergonomico, con vetro temperato ultra resistente 2,5D, è ottimizzato per lo schermo 19:9 e l’uso con una singola mano. La batteria di 4000 mAh e il processore Qualcomm Octa-Core assicurano una autonomia fino a un giorno di uso intensivo del telefono. Le foto. Una app appositamente sviluppata permette di liberare la creatività grazie all’intelligenza artificiale applicata alla fotocamera, con il riconoscimento della scena e l’adattamento intelligente di tutte le ...