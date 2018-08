Wario Ware Gold - recensione

Il nuovo trailer di WarioWare Gold ci mostra tutto quello che dobbiamo sapere prima del lancio : La serie WarioWare ha sempre portato ai giocatori tantissimi minigiochi di piccole dimensioni e, sulla base del nuovo trailer per il prossimo WarioWare Gold, sembra proprio che i giocatori non dovranno aspettarsi niente di diverso dal gioco in arrivo per 3DS.Come riporta Dualshockers, Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer per l'imminente WarioWare Gold e nel video si mettono in risalto l'umorismo stravagante e bizzarro che abbiamo imparato a ...

WarioWare Gold arriva sull’eshop del 3DS con una DEMO : Wario è pronto a tornare con i suoi trucchetti in WarioWare Gold, in lancio il prossimo 27 luglio in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS. Premi i pulsanti, scuoti la console, utilizza il Touch Screen e soffia nel microfono nel WarioWare più grande di sempre, con 300 divertenti minigiochi, tra cui un mix di classici delle serie e alcune sfide lampo. WarioWare Gold: Provalo oggi con la DEMO GRATIS Prova oggi stesso ...