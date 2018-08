Wall Street viaggia in rosso a metà seduta

Wall Street apre senza slancio : Avvio senza slancio per la borsa di Wall Street , come anticipato dall'andamento dei Future USA. Gli investitori rimangono a guardare la questione dei dazi dopo le minacce che arrivano dal Presidente ...

Wall Street attesa senza slancio : Si prospetta un'apertura piatta per la borsa di Wall Street , come anticipato dall'andamento dei Future USA, con il futures sullo S&P 500 che cede lo 0,16% e quello sul Nasdaq 100 che lima dello 0,08%.

Wall Street chiude in calo - si temono nuovi dazi Usa contro Cina : New York, 30 ago. , askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in calo per la prima volta dopo quattro sedute di fila in rialzo e non lontano dai minimi intraday. Gli indici avevano iniziato gli ...

Wall Street chiude in calo - si temono nuovi dazi Usa contro Cina : New York, 30 ago., askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in calo per la prima volta dopo quattro sedute di fila in rialzo e non lontano dai minimi intraday. Gli indici avevano iniziato gli ...

Wall Street a due colori a metà seduta : Wall Street viaggia ancora in ribasso a metà seduta, in scia con le principali Borse europee che hanno chiuso in rosso le contrattazioni. Segno meno per il Dow Jones, che continua la seduta in calo ...

Amazon vola oltre quota 2.000 a Wall Street : Teleborsa, - Amazon supera per la prima volta a Wall Street i 2.000 dollari per azione. Le azioni della società di Jeff Bezos stanno registrando un rialzo dell'1,30% 2.024 dollari, in una giornata ...

Amazon vola oltre quota 2.000 a Wall Street : Amazon supera per la prima volta a Wall Street i 2.000 dollari per azione. Le azioni della società di Jeff Bezos stanno registrando un rialzo dell'1,30% 2.024 dollari, in una giornata caratterizzata ...

BTp - il rendimento a 10 anni sale al 3 - 25%. A Wall Street Amazon da record : Listini europei in discesa, in attesa di notizie dal fronte commerciale e sulla crisi argentina, che si sta intensificando. Torna sotto pressione la lira turca. Milano è piegata dalle tensioni politiche e dall'allarme debito lanciato da Fitch. Sul Ftse Mib giù Tenaris e Cnh. Domanda vigorosa e rendimenti in deciso rialzo per i BTp e CcTeu assegnati in asta dal Tesoro: il decennale è salito oltre 3% per la prima volta da maggio ...

Chiusura record a WallStreet. Italia : occhi puntati all'asta di Btp - : A WallStreet nuovo record. La prima economia cresce nel secondo trimestre del 4,2%. Il Tesoro Italiano ha collocato Bot 6 mesi per 6 miliardi, con un rendimento medio di +0,438%, in aumento di 37 punti base rispetto all'asta precedente. ...

Wall Street - quarta seduta di fila record per S&P 500 e Nasdaq : New York, 29 ago., askanews, - Per la quarta seduta di fila, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno chiuso la seduta odierna a Wall Street in territorio record. L'indice benchmark è riuscito a ...

Nio - la rivale cinese di Tesla pronta a sbarcare a Wall Street : La rivale cinese di Tesla, Nio, pronta a quotarsi a Wall Street. La società che produce veicoli elettrici con sede a Shangai ha lanciato una Ipo di 160 milioni di azioni ad un prezzo compreso tra 6,25 ...

Wall Street : avvio in lieve rialzo - Dj +0 - 01% - - fiducia per negoziati Usa-Canada : Bene anche i dati sul Pil: gli Stati Uniti hanno appena pubblicato la seconda lettura del Pil del secondo trimestre dell'anno: l'economia americana e' cresciuta del 4,2%, rispetto alle stime del 4,1%.

Borsa : Wall Street apre positiva - Dow Jones +0 - 07% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wall Street riflessiva in avvio : Partenza incerta per la borsa americana nonostante la sorpresa del PIL del 2° trimestre , rivisto al rialzo al +4,2% dal +4,1% della prima lettura. Il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a ...