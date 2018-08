Vuelta | vittoria in solitaria di Gallopin Molard conserva la maglia rossa

Vuelta 2018 - Viviani al settimo cielo dopo il successo : “vittoria di squadra” : Elia Viviani ha vinto la tappa odierna della Vuelta di Spagna, grazie ad un lavoro di squadra sontuoso, lodato dallo stesso ciclista “Non sapevamo se saremmo stati in grado di vincere perché c’erano più di 2.000 metri di salita accumulati. Non è stato uno sprint facile, ma sono molto contento di proseguire in questa stagione impressionante. Inoltre per me è anche la prima vittoria alla Vuelta dove ero terminato due volte ...