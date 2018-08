Vuelta a España 2018 | la tappa di oggi venerdì 31 agosto | orario d’inizio | percorso

Vuelta a España 2018 - Nacer Bouhanni : “Quella di oggi era un’occasione da non lasciarsi sfuggire” : A quattro anni di distanza, Nacer Bouhanni torna ad alzare le braccia sul traguardo di una tappa di un Grande Giro. Il francese della Cofidis si impone nell’arrivo in volata della sesta frazione della Vuelta a España 2018, lasciandosi alle spalle quanto accaduto ieri, con conseguente multa da parte della giuria per “spinte contro un veicolo” e “comportamento tra un corridore e un direttore sportivo che danneggia ...

Vuelta a España 2018 - l’ingranaggio della Quick-Step Floors si inceppa ed Elia Viviani manca il bis : Oggi Elia Viviani non ha vinto in volata alla Vuelta a España 2018. Paradossalmente è questa la notizia del giorno, visto che il campione italiano era considerato da tutti come il favorito assoluto e per come si era messa la tappa sembrava tutto apparecchiato per il suo bis. Invece qualcosa questa volta è andato storto e ad esultare sul traguardo di San Javier Mar Menor è a sorpresa Nacer Bouhanni, che torna alla vittoria in un grande giro dopo ...

Vuelta a España 2018 - le pagelle della sesta tappa : Nacer Bouhanni spegne le polemiche. Quick-Step Floors da dimenticare : Si torna a parlare di volate alla Vuelta a España 2018: nella sesta tappa, caratterizzata dal vento e dalle cadute, davvero velocità altissime negli ultimi chilometri e molta confusione in gruppo. In uno sprint davvero particolare a spuntarla è stato il transalpino Nacer Bouhanni davanti all’olandese Danny Van Poppel e al campione d’Italia Elia Viviani. Andiamo a rivivere questa frazione con le pagelle dei protagonisti. Nacer ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani sale in seconda posizione in quella a punti : Non cambiano i leader delle altre classifiche della Vuelta a España 2018 al termine della sesta tappa. Il polacco Michal Kwiatkowski si mantiene in testa sia alla combinata che a quella a punti, in cui il nostro Elia Viviani, grazie al terzo posto odierno, sale in seconda posizione a sette punti di distacco. Lo spagnolo Luis Angel Mate guadagna invece altri punti nella classifica dei GPM e rafforza ulteriormente la leadership nella maglia a ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Michal Kwiatkowski al comando - perdono tanto Wilco Kelderman e Thibaut Pinot : Tanti colpi di scena nella sesta tappa della Vuelta a España 2018. Il vento nel finale ha spezzato il gruppo, con alcuni uomini di classifica che hanno perso molto terreno. Tra questi spiccano Wilco Kelderman e Thibaut Pinot che hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1’44”. Nella classifica dei favoriti resta al comando Michal Kwiatkowski, mentre Il nostro Fabio Aru sale in 13ma posizione a 37” dal podio virtuale. Di seguito la classifica ...

Vuelta a España 2018 - sesta tappa : si riscatta Nacer Bouhanni! Viviani terzo - perdono terreno alcuni big! : Nacer Bouhanni torna a vincere in un Grande Giro e lo fa nella sesta tappa della Vuelta a España 2018, da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor (155,7 km). Il francese della Cofidis si riscatta dopo la rabbia per il quarto posto di tre giorni fa e i risultati non alla sua altezza nel corso della stagione, precedendo all’arrivo l’olandese Danny Van Poppel (Lotto NL-Jumbo) ed Elia Viviani, partito in ritardo nello sprint ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Molard resta al comando - guadagna posizioni Fabio Aru : Il francese Rudy Molard (FDJ) resta al comando della Classifica generale della Vuelta a España 2018 dopo la sesta tappa con 41″ di vantaggio sul polacco Michal Kwiatkowski. Perdono ben 1’44” il francese Thibaut Pinot e l’olandese Wilco Kelderman a causa di una caduta. guadagna posizioni un attento Fabio Aru. Classifica GENERALE Vuelta A ESPANA 2018 1 RUDY Molard 54 GROUPAMA – FDJ 22H 26′ 15” – ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali pensa positivo : “Sto migliorando - al Mondiale per fare una grande corsa” : Dopo lo sfogo di due giorni fa, quando è arrivato addirittura a chiedersi se sarebbe mai tornato quello di un tempo, Vincenzo Nibali torna a pensare positivo in vista dei Mondiali di Innsbruck in programma il prossimo 30 settembre. Lo Squalo dello Stretto, in un’intervista al ‘Messaggero’, ha rivelato di sentirsi molto meglio e che il suo mirino, sin dall’inizio, è sempre stato focalizzato esclusivamente sulla rassegna ...

Vuelta a Espana 2018 - la tappa di domani (31 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, venerdì 31 agosto, è prevista la settima tappa della Vuelta a España 2018, da Puerto Lumbreras a Pozo Alcòn. Percorso nervoso lungo tutti i 185,7 km, che tuttavia non esclude un arrivo in volata. L’edizione corrente della corsa a tappe iberica infatti concede poche possibilità alla carovana di giungere a ranghi compatti, dunque le squadre di velocisti non vogliono lasciare andare per l’ennesima occasione la fuga in porto. ...

Vuelta Espana : a Clarke la quinta tappa - Kwiatkowski perde la maglia rossa : Passa ancora la fuga, per il secondo giorno consecutivo, sulle strade della Vuelta Espana [VIDEO]. Il percorso della quinta tappa, con una salita di seconda categoria a poco più di venti chilometri dall’arrivo, era ideale per un’azione da lontano e così è stato. A cogliere l’occasione è stato l’australiano Simon Clarke, che in uno sprint a tre ha avuto la meglio su Mollema e un generoso De Marchi, protagonista di un attacco isolato in ...

Vuelta a España 2018 - lo sfogo di Vincenzo Nibali : “Vorrei essere lasciato in pace” : Vincenzo Nibali sta passando uno dei momenti più difficili della sua carriera. Il siciliano dopo la frattura vertebrale al Tour de France e la conseguente operazione di vertebroplastica, ha iniziato un recupero lampo per essere al via della Vuelta a España. Una corsa fondamentale per preparare al meglio il Mondiale di Innsbruck, obiettivo numero uno della stagione per lo Squalo. Le prime tappe della corsa spagnola non sono però andate come ...

Vuelta a España 2018 - sesta tappa : Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor. Entrano (finalmente) in scena i velocisti : La sesta tappa della Vuelta a España, 155,7 km da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor. è progettata appositamente per un arrivo in volata. Dopo diversi giorni in “stand-by”, i velocisti tornano in scena lungo le strade iberiche; gli uomini di classifica invece possono prendersi una pausa in vista delle prossime settimane di corsa. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti della Vuelta a España ...