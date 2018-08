Vuelta a España 2018 | la rinascita dei francesi Da Nacer Bouhanni a Tony Gallopin

Vuelta a España 2018 - Tony Gallopin : “Una vittoria fantastica. Ho ottime gambe e proverò anche a fare classifica” : Oggi, nella settima tappa della Vuelta a España 2018, Tony Gallopin ha tirato fuori uno dei suoi colpi da maestro, riuscendo ad anticipare il gruppo con uno spettacolare attacco da finisseur negli ultimi chilometri. Il francese non è certo nuovo a questo tipo di azioni e quando sta bene è davvero difficile da battere. Una vittoria che dà grande morale a Gallopin, che nell’intervista al termine della tappa ha analizzato così la sua prestazione: ...

Vuelta a España 2018 - le pagelle della settima tappa : Tony Gallopin azzecca i tempi - segnali di ripresa da Peter Sagan - Michal Kwiatkowski sfortunato : La settima tappa della Vuelta a España 2018 viene decisa da un attacco del francese Tony Gallopin (AG2R) a poche migliaia di metri dal traguardo, anticipando così un potenziale arrivo riservato alle ruote veloci. Lo sprint di gruppo (a questo punto per la seconda posizione) è stato vinto dallo slovacco Peter Sagan, il quale ha regolato lo spagnolo Alejandro Valverde. Diamo i voti ai protagonisti della frazione odierna. pagelle settima tappa ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Valverde si veste di verde : Non cambia la Maglia Rossa, cambiano però le altre classifiche alla Vuelta a España 2018 dopo la settima tappa. Classifica a punti 1 ALEJANDRO Valverde 88 MOVISTAR TEAM 51 PTS – – 2 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 48 PTS – – 3 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 43 PTS – – 4 ELIA VIVIANI 91 QUICK – STEP FLOORS 41 PTS – – 5 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 35 ...

Vuelta a España 2018 : Tony Gallopin anticipa il gruppo nella settima tappa. Molard resta in rosso - perde terreno Kwiatkowski : Colpo da finisseur di Tony Gallopin nella settima tappa della Vuelta a España 2018. Il 30enne francese riesce ad anticipare il gruppo dei migliori con un grande attacco nel finale ed imporsi sul traguardo di Pozo Alcón . Secondo posto beffardo per il campione del mondo Peter Sagan, che vince la volata su Alejandro Valverde. Nonostante un altro finale convulso, il francese Rudy Molard riesce a difendere la maglia rossa. Subito dopo la partenza ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Kwiatkowski perde terreno - Valverde virtualmente in testa : Una caduta prima dei chilometri finali tira fuori dalla lotta per il successo di tappa in questa settima frazione Michal Kwiatkowski che perde anche terreno dai rivali in chiave classifica dei favoriti. Andiamo a scoprire la graduatoria dei big aggiornata. classifica BIG Vuelta A España 2018: Alejandro Valverde Emanuel Buchmann 1” Simon Yates 4” Michal Kwiatkowski 19” Jon Izaguirre a 24” Nairo Quintana a 27” Steven ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Rudy Molard resta in maglia rossa - perde terreno Kwiatkowski : Settima tappa per la Vuelta a España 2018: arrivo particolare e molto insidioso in quel di Pozo Alcón. Non una salita vera e propria, ma tanti strappi che hanno allungato il gruppo e hanno portato al successo il transalpino Tony Gallopin, con una sparata da finisseur. Non cambia quasi nulla in Classifica generale: l’unico uomo importante che va in difficoltà è Michal Kwiatkowski, a causa di una caduta. Andiamo a scoprire la nuova ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (1 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, sabato 1 settembre, è in programma l’ottava tappa della Vuelta a España 2018, da Linares ad Almadén, per un totale di 195,1 km. Il percorso prevede una sola scalata, l’Alto de Españares, lunga ben 10,3 km ma piuttosto agevole, considerata la una pendenza media del 3,4% (terza categoria). Terminata l’insidia planimetrica al km 82, il resto del tracciato si presenta relativamente pianeggiante, ad eccezione degli ultimi ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : settima tappa - sette uomini in fuga con Conci e Ravasi - il gruppo controlla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. Oggi ci sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se il finale mosso potrebbe regalare dei colpi di scena. Il profilo altimetrico non presenta infatti particolari difficoltà nel corso della frazione, ma a 17 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare la breve salita dell’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%). Qui ...

Vuelta Espana - Bouhanni firma la sesta tappa - cambia ancora la classifica dei big : E' stata volata nella sesta tappa della Vuelta Espana [VIDEO], ma non dopo una classica corsa tranquilla verso lo sprint generale. Dopo una prima parte a rilento la corsa si è accesa negli ultimi 20 chilometri a causa del vento laterale. Il gruppo si è spezzato in più tronconi e dietro sono rimasti alcuni big della classifica generale come Thibaut Pinot, Wilco Kelderman e Rafal Majka. Nel finale la Quickstep non è riuscita a pilotare in maniera ...

Vuelta a España 2018 - settima tappa : Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón. Frazione mossa - volata non scontata : settima tappa per la Vuelta a España 2018, da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcòn, per un totale di 185,7 km. Frazione mossa, senza alcun metro di pianura, i velocisti dovranno sprecare molte energie per rimanere in gruppo e tentare la volata finale. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti. Percorso Frazione nervosa, come detto precedentemente, caratterizzata da continui saliscendi. Il primo dei due Gran Premi della Montagna di ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (venerdì 31 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (venerdì 31 agosto) si svolgerà la settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. La frazione odierna sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se nel finale c’è spazio per dei colpi di mano. A 17 km dal traguardo i corridori dovranno infatti affrontare l’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%), in cui qualcuno potrebbe tentare un attacco. Gli ultimi chilometri sono tutti in leggera salita e quindi sarà una ...

Vuelta a España 2018 - Nacer Bouhanni : “Quella di oggi era un’occasione da non lasciarsi sfuggire” : A quattro anni di distanza, Nacer Bouhanni torna ad alzare le braccia sul traguardo di una tappa di un Grande Giro. Il francese della Cofidis si impone nell’arrivo in volata della sesta frazione della Vuelta a España 2018, lasciandosi alle spalle quanto accaduto ieri, con conseguente multa da parte della giuria per “spinte contro un veicolo” e “comportamento tra un corridore e un direttore sportivo che danneggia ...

Vuelta a España 2018 - l’ingranaggio della Quick-Step Floors si inceppa ed Elia Viviani manca il bis : Oggi Elia Viviani non ha vinto in volata alla Vuelta a España 2018. Paradossalmente è questa la notizia del giorno, visto che il campione italiano era considerato da tutti come il favorito assoluto e per come si era messa la tappa sembrava tutto apparecchiato per il suo bis. Invece qualcosa questa volta è andato storto e ad esultare sul traguardo di San Javier Mar Menor è a sorpresa Nacer Bouhanni, che torna alla vittoria in un grande giro dopo ...